渣打估台灣將減少對美出口 影響GDP最多2.5個百分點

美國對等關稅實施如何影響台灣經濟，渣打銀行大中華暨北亞區資深經濟分析師劉建恆指出，預估未來12個月內，台灣對美出口將下滑，對GDP直接影響約落在1.2至2.5個百分點，視美國進口需求彈性而定。不過他也強調，考量其他競爭市場也面臨類似挑戰，實際衝擊可能較預估為低。

劉建恆表示，預期今年台灣央行利率將維持不變，CPI預測為2.1%；全年GDP成長則維持在3.0%，2026年則為2.5%，但需持續關注下修風險。

從產業面來看，渣打銀行財富管理投資策略部主管劉家豪指出，半導體產業暫時豁免關稅，不過資通訊產品仍是首當其衝，廠商需思考產品在全球是否具替代性，若無替代品，壓力較小，具備與美方企業談判的空間，或許能將美國課徵關稅負擔轉嫁至美國進口商。

劉家豪說，美國本地缺乏完整供應鏈，現在考慮移至美國設廠恐不容易，關稅政策的施行期間將成為企業布局關鍵。他分析，美方雖自詡經濟穩健，但其實也有壓力需加速談判，雙邊關係未來發展仍需密切觀察。

另外針對下周美國財報周，劉家豪表示，大部分美國企業去年獲利應該不錯，若營運上有足夠現金，或許有機會以購回庫藏股方式來護盤，這將有助穩定股價與市場信心；重擊企業的恐為外界對企業未來展望。