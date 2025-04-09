合庫金3月獲利18.9億元、月增14.5% 第1季 EPS 0.32元
合庫金（5880）3月自結稅後純益18.9億元，月增14.5%，為首季最佳表現月份；第1季稅後純益49.8億元，年減7.2%，主因高鐵聯貸案一次性收入及證券子公司較去年同期虧損影響。累計每股稅後純益（EPS）0.32元。
主要子公司合庫銀行單月稅後純益18.9億元，月增18.8%；累積稅後純益49.5億元，即使不計去年同期因台灣高鐵聯貸換約補償金8.45億元收入銀行已恢復正成長。3月獲利動能來自利息淨收益，且由於資產品質較佳，提存備抵呆帳比去年同期低，截至3月底備抵呆帳覆蓋率達667%，逾放比為0.17%。
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