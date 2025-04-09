傷人傷己？川普關稅重創全球 渣打：美國恐面臨停滯性通膨

美國開徵對等關稅，傷敵一千自損八百，會導致美國經濟衰退嗎？渣打銀行財富管理處投資策略部主管劉家豪表示，經濟衰退可以避免，但是不排除美國停滯性通膨，美國以外地區則是通縮。

渣打銀行今舉行「2025年第2季全球市場展望」記者會，劉家豪表示，高於預期的對等關稅，進一步干擾全球經濟成長率和通膨預期，上調未來12個月美國經濟衰退的機率至20%，經濟軟著陸機率為50%，不著陸機率下降至30%；主要經濟體經濟均面臨下行風險。

劉家豪表示，很多人會將這次對等關稅跟斯姆特霍利關稅法案以至於大蕭條的情況相比較，但這樣的相比不適合，因為大蕭條是由三個因素引起的，1、大範圍收徵收關稅，2、過去8年股市經歷非理性繁榮，3、金本位制度意味著貨幣政策仍非常緊縮。

目前上述三個因素，只有一個跟過去相同，就是徵收關稅是共同因素，但是標普500指數最近8年內上漲165%，1922-1930年代道瓊指數則是上467%，而且今日的各國中央銀行有充分的彈性來應對經濟狀況。

「所以我們認為，現在不宜說經濟陷入衰退恐慌」，劉家豪說，即便關稅措施要實施，都還有轉圜餘地，現在還在談判過程，所以未來幾周市場仍會關注事態發展，只要能釋放談判訊息都是好事。

但是關稅造成需求減少，影響經濟動能，造成企業獲利下降，且加關稅之後貨品價格上漲，勢必看到通膨一次性大的彈升；劉家豪說，經濟成長下滑通膨上升，會造成引發停滯性通膨的擔憂。

劉家豪表示，萬一未來關稅談判不成，真的加徵關稅了，美國自己面臨的是停滯性通膨風險，美國以外地區面臨則是通縮，因為當貨品賣不到美國，就得想其他替代市場，也就是美國以外地區，如果每個國家都在找替代市場，就變成產品競爭變成價格競爭，進入通膨緊縮情況