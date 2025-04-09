信評：產險業者已恢復績效表現 保費將穩定成長

中華信評9日公布「台灣產物保險業：2025年核保獲利維持令人滿意」的報告指出，產物保險業者在近期疫情期間營運績效表現受挫後，現正逐漸收復失土。保費收入應會在2025年持續成長，但較過去12個月強勁的成長略為減緩。與此同時，未來一年保險業者仍擁有穩健的資本水準，以吸收地緣政治與貿易緊張局勢帶來的潛在風險。

報告指出，2025年至2026年台灣產物保險業應可維持約與過去水準相當且令人滿意的核保績效表現，保費亦將穩定成長。產險業2024年的保費成長幅度達到低雙位數百分比，綜合成本率則回歸至過去正常水準。

2025年汽車險與旅平險將維持穩定的需求，但商業險業務的成長取決於再保公司對台灣業務的能量與定價，保險公司在成本與風險報酬之間的平衡，以及企業客戶對自留風險的風險未納及成本預算的控管。

此外，台灣產險公司應有能力管理諸如全球貿易與地緣政治帶來的不確定性、網路保險的成長，以及新會計準則將於2026年導入等持續性風險。穩健的資本水準持續為產險業者整體的信用指標提供支撐。