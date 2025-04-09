川普關稅回過頭重創美國本土？渣打銀：估聯準會最快6月降息
美國對等關稅今日全面實施，引發市場對經濟衰退與通膨的雙重疑慮。渣打銀財富管理處投資策略部主管劉家豪預估，美國聯準會（Fed）最快於6、7月啟動降息機制，第二次降息則可能落在9至10月之間；美國10年期公債殖利率走勢預估今年底將落在約4.25%的水準。
渣打銀行今日舉辦2025年第2季全球投資展望記者會，劉家豪指出，目前關稅衝擊未完全顯現化，短期內仍傾向觀望，但若未來1至2季內經濟數據明顯轉弱，不排除年中開始重啟降息，預期全年將有「降息兩碼」（1碼是0.25個百分點）的空間。
劉家豪表示，聯準會正面臨兩難，一方面企業獲利前景不明、經濟動能放緩，加上投資市場恐慌升溫，市場預期聯準會應採取寬鬆貨幣政策因應；但目前關稅推升物價的風險仍在，通膨壓力未除，使得聯準會行動趨於保守。
劉家豪指出，關稅是否真正對實體經濟造成重大衝擊，還需觀察1至3個月的經濟數據變化。若未來數據顯示經濟快速下滑，不排除聯準會最快於6或7月啟動降息機制，第二次降息則可能落在9至10月之間。
至於美國10年期公債殖利率走勢，劉家豪表示，在市場避險情緒升溫下，殖利率將逐步下滑，預估今年底將落在約4至4.25%的水準，即使市場上傳出中國可能減持美債，但相較美國總體公債規模，即使中國真有此舉，對市場影響有限。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言