川普關稅回過頭重創美國本土？渣打銀：估聯準會最快6月降息

美國對等關稅今日全面實施，引發市場對經濟衰退與通膨的雙重疑慮。渣打銀財富管理處投資策略部主管劉家豪預估，美國聯準會（Fed）最快於6、7月啟動降息機制，第二次降息則可能落在9至10月之間；美國10年期公債殖利率走勢預估今年底將落在約4.25%的水準。

渣打銀行今日舉辦2025年第2季全球投資展望記者會，劉家豪指出，目前關稅衝擊未完全顯現化，短期內仍傾向觀望，但若未來1至2季內經濟數據明顯轉弱，不排除年中開始重啟降息，預期全年將有「降息兩碼」（1碼是0.25個百分點）的空間。

劉家豪表示，聯準會正面臨兩難，一方面企業獲利前景不明、經濟動能放緩，加上投資市場恐慌升溫，市場預期聯準會應採取寬鬆貨幣政策因應；但目前關稅推升物價的風險仍在，通膨壓力未除，使得聯準會行動趨於保守。

劉家豪指出，關稅是否真正對實體經濟造成重大衝擊，還需觀察1至3個月的經濟數據變化。若未來數據顯示經濟快速下滑，不排除聯準會最快於6或7月啟動降息機制，第二次降息則可能落在9至10月之間。

至於美國10年期公債殖利率走勢，劉家豪表示，在市場避險情緒升溫下，殖利率將逐步下滑，預估今年底將落在約4至4.25%的水準，即使市場上傳出中國可能減持美債，但相較美國總體公債規模，即使中國真有此舉，對市場影響有限。