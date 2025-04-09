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渣打銀：4/5前出貨可避關稅 市場關注哪國能先談妥關稅減碼

聯合報／ 記者林莉／台北即時報導
渣打銀行財富管理投資策略部主管劉家豪指出，市場最大的擔憂在於全球貿易似乎按下「暫停鍵」。記者林莉／攝影
渣打銀行財富管理投資策略部主管劉家豪指出，市場最大的擔憂在於全球貿易似乎按下「暫停鍵」。記者林莉／攝影

美國對等關稅今日開始實施，全球市場不確定加劇。渣打銀行財富管理投資策略部主管劉家豪指出，目前市場最大的擔憂在於全球貿易似乎按下「暫停鍵」，關稅即使實施，但是否有轉圜餘地成重點，4月5日前出貨仍可避關稅，若有國家率先談判關稅減碼，有望為市場帶來安定。

渣打銀行今舉辦2025年第2季全球投資展望記者會，面對今日對等關稅實施，劉家豪表示，若企業能證明其貨物於4月5日之前完成裝船，便可免於此次美國加徵關稅的影響，各國應把握這段時間，積極與美國展開談判，爭取關稅減碼的可能性，以降低對市場情緒與貿易動能的衝擊。

劉家豪表示，近期應關注兩大重點，首先，接下來觀察哪些國家能率先與美國談成降關稅協議，若市場維持「可談判」氛圍，且美方對這些國家釋出善意、調降關稅，整體的市場恐慌情緒將會明顯緩和。一旦有國家率先達成協議，將有助於打破目前的焦慮局面。

劉家豪指出，第二個重點在於美國國內民意壓力，物價上漲所帶來的衝擊首先將落在美國進口導向的企業，這些企業需要自行承擔關稅成本，並非由出口國廠商吸收；進口商受到壓力後可能進一步導致國內物價上漲，讓國內民生產生問題，雖然目前尚未明顯感受到價格變化，但國內已開始預期將有壓力上升。

劉家豪說，目前多數國家僅能透過談判來因應，轉移產地並不容易。從經濟角度雖可分析未來走向，但目前的問題是各國尚未掌握最有效的調整方式，也無法判斷什麼才是最有利的談判條件。他強調，應思考「誰來埋單？」，企業、政府與消費者之間，誰最終會承擔這筆關稅成本，答案尚待市場與政策進一步明朗化。

渣打銀行 美國 關稅

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