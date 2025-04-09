快訊

陸配風暴未息！移民署長傳申請提早退休 鐘景琨證實：個人考量

川普關稅海嘯來襲！ 勞動部點名這些產業勞工危險了

大陸發表2萬字白皮書 強調中美可通過對話解決經貿分歧

渣打銀：估今年 FED 降息2碼 10年期公債殖利率4~4.25%

經濟日報／ 記者 任珮云／台北即時報導
渣打國際商業銀行財富管理處投資策略部主管劉家豪
渣打國際商業銀行財富管理處投資策略部主管劉家豪

渣打國際商業銀行今舉行「2025年第2季全球市場展望」記者會，渣打銀財富管理處投資策略部主管劉家豪表示，預估今年FED降息2碼，預值在6~7月首度啟動降息，接著在9、10月第二度降息，之後則需觀察關稅對經濟的實際影響。美國今年不致發生經濟衰退，但可能有停滯性通膨。

劉家豪也預測美國10年期公債殖利率，今年多數時間會落在4~4.25%。

針對中國採取關稅報復，劉家豪認為，可能引發惡性循環，增加不確定性。至於外傳中國減持美債5000億美元，從美國目前公債發行己達3200兆美元的金額來看，中國減持美債的占比相當低，不到3%，因此即時短時間有恐慌，但預估市場能快速就消化。

至於臺灣面臨關稅挑戰，劉家豪表示，多數企業採觀望態度，可能透過調整價格或轉嫁消費者來應對。目前對臺灣經濟成長預測仍不明確，需觀察關稅衝擊及貿易協議進展，預期消費品受影響較大。

美國 關稅 降息

延伸閱讀

能逆轉川普關稅？美國會提案60天內撤銷措施 CNN揭過關機率

連續兩天「股債雙殺」了！辣媽：投資時間將拉得更長

川普屠台股⋯00982B「債息防守」！建資產防線：預期降息價差備妥逆襲大盤

印度股基金 法人喊買

相關新聞

川普關稅回過頭重創美國本土？渣打銀：估聯準會最快6月降息

美國對等關稅今日全面實施，引發市場對經濟衰退與通膨的雙重疑慮。渣打銀財富管理處投資策略部主管劉家豪預估，美國聯準會（Fe...

渣打銀：4/5前出貨可避關稅 市場關注哪國能先談妥關稅減碼

美國對等關稅今日開始實施，全球市場不確定加劇。渣打銀行財富管理投資策略部主管劉家豪指出，目前市場最大的擔憂在於全球貿易似...

對等關稅引爆亞洲金融風暴？星展：比較可能發生在印尼

美國總統川普宣布對等關稅政策，引爆全球核彈級股災，這次受對等關稅影響最嚴重的當數東南亞地區，也引發外界擔憂重演1997年...

對等關稅啟動 星展：台灣GDP恐受影響2.5個百分點

美國今日實施對等關稅，星展集團資深經濟學家馬鐵英指出，去年台灣對美國的出口占國內生產毛額（GDP）14%。預計出口高度依...

全球人壽員工福利再升級 新增每月2,000元育兒津貼

全球人壽秉持「因為愛 責任在」的品牌理念，致力創造友善家庭職場環境，2025年員工育兒福利再升級。最新宣布推出育兒津貼政...

財經部會要銀行「雨天別收傘」 盼提供受影響業者貸款本金展延

因應美國對等關稅，經濟部昨（8）日表示，將與金管會合作呼籲銀行提供受影響業者貸款本金展延，雨天不收傘。此外據了解，也將研...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。