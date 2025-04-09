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狂跌3天！國安基金攔不住 台股收盤續挫逾千點、台積電跌至785元

瑞銀財富管理投資總監辦公室 點名這些有助於抵禦波動

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導

瑞銀財富管理投資總監辦公室表示，儘管市場背景充滿挑戰，但仍有領域能夠有助於抵禦波動，這包括：黃金、優質債券、對沖基金、人工智能、電力和資源、長壽經濟領域，以及外匯等領域。

隨著市場持續關稅措施的影響，股市重挫，債券和黃金上漲，美元兌大多數主要貨幣貶值。短期內有效關稅率可能居高不下，如果川普在未來三到六個月內未採取積極措施降低關稅，將可能進入下行情景，包括美國經濟顯著衰退和股市下跌。如果「極限施壓」策略延伸到外交層面（伊朗和俄烏）和財政政策（延長美國減稅），不確定性將會加劇。

以三到六個月來看，基準情景是：隨著來自於經濟、政治和商業的壓力增加，有效關稅稅率將逐漸降低。儘管如此，這仍意味著美國和全球增長或將大幅放緩，市場較長時間處於震盪局面。

近幾個月來，認為應對潛在波動保持警惕，建議對沖股票風險並分散配置。不過，宣布的關稅範圍讓市場感到意外。鑒於企業盈利前景轉差、關稅持續存在不確定性，以及波動可能持久，將美國股票從「具吸引力」調至「中性」，同時將美國科技板塊、人工智能和臺灣股票從「最具吸引力」下調至「具吸引力」。

美國經濟 股票 關稅

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