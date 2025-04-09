投資轉攻為守 投等債有亮點

中美關稅戰越演越烈，本周美股出現短暫反彈後又續跌，投資人擔心經濟出現衰退的可能性增加，即使川普釋出願意與各國溝通的訊號，但真假消息頻傳，短期內也未必能降低市場間的不確定性，且不排除利差有持續擴散的可能。國泰投信建議投資人，近期在資產配置上應以高評級債券為重，上周已宣布收益分配公告的國泰投資級公司債（00725B），很適合做為投資人在這波「人造熊市」下做為資金的避風港。

00725B基金經理人李育齡表示，國際法人機構預估聯準會最快五月將開始降息，也使得先前鮑爾「不著急降息」言論受到挑戰，後續聯準會是否會因應經濟波動而及時出手，也是投資人須謹慎關注的焦點。在市場波動較大期間，投資人應避免一昧追求高收益而選擇風險較高的個股或是非投等債，建議可轉攻為守，讓資金轉向投等債，才有機會在動盪中求得更安穩的資產配置。觀察2001年、2007年及2019年三次降息循環下債券相關指數，投等債在循環啟動後三個月、六個月、一年及兩年的報酬表現皆優於非投等債，讓在股海中載浮載沉的投資人彷彿抓住「救生圈」。

李育齡也補充，投等債具有相對低違約率的優勢，在金融市場震盪時更為明顯，因此此時在資產配置建議股、債皆要納入考量，可善用定期定額或是逢低買進的方式累積部位，當股市出現灰犀牛時才能分散風險，避免被「一鍋端」。00725B鎖定基本面表現較為穩健的企業，篩選票面利率在4.5%以上的投資等級債，並排除次順位債，落實產業分散，且00725B採每季配息，投資人可把握4月18日最後申購日前持續逢低布局，有機會先領債息、再享降息循環下，債券上漲契機的資本利得。

國泰投信ETF研究團隊表示，川普團隊尚未鬆口前，市場避險情緒仍緊張，帶動資金湧向債市避險，穩健型投資人或以息收作為日常生活支應的退休族，近期股市有如龍捲風，第3季前可適度提高債券部位，且5月報稅季即將來臨，海外債息收入還有750萬元免稅額，對於高資產客群而言，是投資節稅的好選擇。