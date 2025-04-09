對等關稅引爆亞洲金融風暴？星展：比較可能發生在印尼

美國總統川普宣布對等關稅政策，引爆全球核彈級股災，這次受對等關稅影響最嚴重的當數東南亞地區，也引發外界擔憂重演1997年亞洲金融風暴；星展集團資深經濟學家馬鐵英表示，對等關稅受衝擊最深的是越南，但比較可能發生金融市場動盪的則是印尼。

星展銀行舉辦2025年第2季經濟展望記者會，馬鐵英表示，這次對等關稅衝擊最大的地區會是東南亞，其中越南是受影響最嚴重國家。

原因之一，越南被徵收的對等關稅稅率46%，非常高；其次越南原本就非常依賴對美國出口，對美國出口占其GDP的25%以上；第三越南整體經濟結構非常依賴出口貿易；所以越南會是這次受對等關稅衝擊最大國家。

東南亞其他經濟體新加坡、馬來西亞影響不是那麼大，因為對等關稅的稅率分別是10%和24％，相對較低，且馬來西亞擔心的半導體關稅暫時沒有開徵，新加坡擔心的藥品關稅暫時也沒有開徵；所以對等關稅直接影響對新加坡和馬來西亞仍有限。

但是要考慮間接影響，因為星、馬都是以出口貿易為導向的經濟體，對貿易依賴度非常高，如果全球經濟放緩或者衰退，對新加坡總體貿易的間接衝擊會很大。

至於是否引爆亞洲金融風暴？馬鐵英表示，東南亞整體擔憂程度不是特別高，畢竟東南亞這些年的外部平衡狀況有改善，跟1997、98年相比的話，現在的外債依存度、外匯儲備的充裕性等指標，都好過當時的情形。

馬鐵英指出，東南亞金融面相對比較脆弱的會是印尼，因為他的外匯儲備對外債的覆蓋指標相對會比較多一些，比較可能有金融層面的動盪。不過，總體還是不會重演當年的金融風暴。