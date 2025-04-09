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狂跌3天！國安基金攔不住 台股收盤續挫逾千點、台積電跌至785元

迎戰熊市 將來銀推「安全傘」方案、信貸最低2.1%

經濟日報／ 記者林勁傑／台北即時報導

台股盤中再度血洗千點，純網銀「將來銀行NEXT BANK」表示，落實普惠金融，端出「安全傘」方案，開戶可享逾1700元，信貸更是最低2.1%起，存戶再享有活存1.5％無上限及定存最高1.81%雙重保護，助國人在漫漫熊市中守護財富，力保正常生活無需睡公園。

將來銀行指出，首先，推出的新戶可雙享「台幣、美元10%」超優利存款方案，存款期滿還能分別領回台幣411元及25美元（約合台幣825元）。將來銀行表示，在護國神山台積電都會跌停的熊市中，堪稱是持盈保泰的第一選擇。

其次，將來銀行攜手一卡通推出的新卡友超優回饋最高綠點529點。凡新卡友完成註冊iPASS MONEY帳戶並登入，且同意加入一卡通綠點回饋，即可兌換領取綠點329點，此外，新申辦的將將卡以一卡通票證於四大超商消費滿200元，即可享一卡通綠點100點回饋（每卡可領2次）。

第三，相較於市場上愈來愈少的「2字頭信貸」，將來銀行信貸一段式利率最低2.1％起，不存在市場常見「兩段式利率前低後高」廣告手法，只要審核通過，最快當日即可撥款。

第四、對於手中現金較多、正在觀望的族群，將來銀行也具有無論新舊戶均可享有台幣1.5％活存、美元4.2％活存利率，存額無上限。若擔心突然降息，更可選擇3個月美元定存年利率4.3％搶先鎖利。

第五，若是有意將資產重新調整布局的國人，將來銀行除推出美元、日圓、歐元原幣匯入享市場最低的0元手續費外，美元匯出手續費也僅收取5美元，相比於傳統銀行動輒台幣6、700元的匯出手續費可說相當優惠，若是兌換大額美元，將來銀行更讓分3.1分。

一卡通 台幣 將來銀行

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