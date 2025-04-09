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對等關稅啟動 星展：台灣GDP恐受影響2.5個百分點

聯合報／ 記者林莉／台北即時報導
美國今日實施對等關稅，星展集團資深經濟學家馬鐵英指出，去年台灣對美國的出口占GDP14%。預計出口高度依賴美國之下，將對台灣GDP產生直接與間接的影響，共達2.5個百分點。圖/本報資料照片
美國今日實施對等關稅，星展集團資深經濟學家馬鐵英指出，去年台灣對美國的出口占GDP14%。預計出口高度依賴美國之下，將對台灣GDP產生直接與間接的影響，共達2.5個百分點。圖/本報資料照片

美國今日實施對等關稅，星展集團資深經濟學家馬鐵英指出，去年台灣對美國的出口占國內生產毛額（GDP）14%。預計出口高度依賴美國之下，將對台灣GDP產生直接與間接的影響，共達2.5個百分點。不過，台灣目前並未計劃對美採取報復性關稅，對消費者物價指數（CPI）影響相對較輕，甚至可能進一步下修。

經濟成長預測方面，星展銀行目前暫維持台灣今年3.5%、明年2.4%的預估不變。馬鐵英表示，目前變數仍多，難以精準估出GDP調整幅度，但需留意下修風險。她指出，若以價格彈性0.5計算，對等關稅對台灣GDP的直接影響約為1.7個百分點；若全球GDP下滑1個百分點，則對台灣的GDP影響為0.8個百分點。

馬鐵英表示，儘管存在下修風險，政策層面仍具調整空間，尤其是雙邊貿易談判與財政政策的支撐。台灣政府的債務占GDP比重較低，未來仍有擴張的空間。此外，全球層面的財政與貨幣政策也可能為台灣提供支持，協助減輕衝擊。

台灣被課徵對等關稅32%，僅次越南46%，高於亞洲平均水準。馬鐵英指出，儘管過去台美雙邊的關稅差異與非關稅貿易障礙相對較小，原本預期台灣的對等關稅稅率不會過高，但美國最終以雙邊貿易逆差作為單一衡量標準，導致台灣稅率明顯偏高。

在產業層面，台灣出口美國金額最高的產品為電腦配件（包括AI伺服器），年出口額達329億美元，占美國該類產品進口市場的32.7%。馬鐵英認為，台灣在此領域具有一定的定價能力，且替代性較低，但仍需關注全球景氣變化對產業的影響。

其次為電腦與通訊設備，台灣在美國市場的占比達10%至16%，馬鐵英說，壓力來自墨西哥等享有自由貿易協定優惠國家的競爭，對台灣產品存在一定替代壓力。至於半導體，目前尚未納入對等關稅範圍，直接衝擊有限，但作為中間產品，仍可能因下游終端需求下降而受到間接影響。其他出口商品如電器設備、工業機械及工業用品，在美國市場占比較低，約2%至3%，競爭激烈，也易受替代，可能對台灣相關廠商形成壓力。

馬鐵英表示，若僅考慮對等關稅的直接影響，傳統產業的衝擊較大；若納入間接影響，則應關注ICT類產品因全球景氣波動所受的潛在衝擊。

GDP 美國 關稅

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