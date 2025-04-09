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群益證辦南台灣房地產論壇 專家剖析「大南方房市」行情

經濟日報／ 記者盧宏奇／台北即時報導

台積電（2330）日前宣布將大舉赴美投資，使「台積宅」概念區域發展備受關注，群益金鼎證券（6005）日前舉辦「2025南台灣房地產論壇」，邀請業界權威專家，為親臨的貴賓客戶剖析南台灣房市的最新趨勢與購置策略。

隨人工智慧（AI）效應發威，南科產值超車竹科，大南方新矽谷成形。近年來高科技產業在南臺灣發展火熱，科技人口大挪移，帶動南部房價翻倍大漲。

不過，台積電赴美投資引發台灣「護國神山」出走疑慮，欣巴巴總經理張宏圖認為，台積電在台美兩地先進製程生產不同步，位於美國廠房需要根據台灣經驗去修正才能蓋成，不致改變中南部投資。

張宏圖樂觀指出，以台積電的高雄楠梓廠為例，目前尚未開始生產，未來進入量產階段後，隨著大量工程師及上下游供應鏈的高階人才進駐，勢必帶來實質性的住宅需求，不用看淡南台灣房市的發展。

華友聯（1436）財務長林紹詳分析，南部科技產業聚落已逐漸成熟，隨半導體廠商及上下游供應鏈陸續進駐，區域整體經濟動能仍具支撐性。

林紹詳看好，以楠梓產業園區為核心的半導體S廊帶、有衛武營國家藝術文化中心加持的鳳山大中城計劃區域，以及有「新信義計劃區」之稱的亞洲新灣區。隨高雄市政府積極推動產業升級、企業進駐，整體生活機能逐漸完善，有效支撐房價穩定，並具備增值潛力。

張宏圖同樣看好台南、高雄、屏東等地房市的投資前景，台積電或其它科技大廠未來還是會積極尋找合適的設廠地點，且選擇南部的機會比北部、中部高。

此外，因應台積電在高雄設廠，清大、陽明交大將在高雄成立分校，培育高階研發、產業創新等人才，且高雄還有空港、海港等優勢，貨物進出十分方便，這些都是得天獨厚的條件。

針對商用不動產的投資機會，張宏圖認為，現行央行的信用管制政策是「管住不管商」，隨著商辦租金在全球科技大廠接力來台投資，且台商回流下持續高漲，使得「租不如買」，尤其南台灣受惠科技企業進駐，商辦行情仍在低基期，具有補漲的潛力。

林紹詳則看好受惠AI產業、科技發展帶動的辦公空間、物流倉儲需求，將有明顯成長趨勢。華友聯近期取得高雄捷運土地開發案，未來將會結合衛武營國家音樂中心，打造滿足現代居住環境、表演者舞台，與兼具商業動能與環境永續的複合開發案。

台積電 房市

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