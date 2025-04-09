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國泰世華舉辦「大灣區經貿研討會」 知名經濟學家陶冬擔任演講嘉賓

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
國泰世華香港分行昨(8)日於香港舉辦「2025大灣區經貿研討會」，國泰世華總經理李偉正(中)、副總經理苗華本(左一)、香港分行行長劉昌豪(右一)與著名經濟學家陶冬博士(左三)、君倫律師事務所合夥人丁德應先生(左二)、德勤香港事務所稅務合夥人潘宗傑先生(右三)、稅務經理許雅雯(左二)合影留念。(國泰世華銀行/提供)
國泰世華香港分行昨(8)日於香港舉辦「2025大灣區經貿研討會」，國泰世華總經理李偉正(中)、副總經理苗華本(左一)、香港分行行長劉昌豪(右一)與著名經濟學家陶冬博士(左三)、君倫律師事務所合夥人丁德應先生(左二)、德勤香港事務所稅務合夥人潘宗傑先生(右三)、稅務經理許雅雯(左二)合影留念。(國泰世華銀行/提供)

國泰世華銀行2024年於台灣舉行「國泰世華銀香港經貿研討會」，邀集多位國際知名經貿專家，深入解析香港總體經濟趨勢及稅務操作實務，廣受客戶好評。2025年，國泰世華將研討會移師香港舉辦，並以「2025大灣區經貿研討會」為題，匯聚逾百位來自中國、香港和台灣的企業領袖，聚焦2025年全球及粵港澳大灣區的經濟情勢、市場融資趨勢、經貿和稅務政策等議題，助客戶洞見商機，掌握投資前瞻布局。

全球經濟發展態勢及各地不同的法規和稅制，對於在地及跨境企業的未來發展，均有舉足輕重的影響。今年研討會特別邀請著名經濟學家、淡水泉香港投資管理總裁陶冬博士、君倫律師事務所合夥人丁德應，以及德勤香港事務所稅務合夥人潘宗傑，擔任演講嘉賓，分別就「2025年全球經濟展望」、「中國最新政策及趨勢下跨境融資的法律實務」、「全球稅賦趨勢與香港稅務優惠政策」等議題案例進行專業分析。

國泰世華銀行總經理李偉正表示：「國泰世華一直以來以客戶為中心，致力於提供整體服務。我們在中國大陸和香港設有據點，於東協的九個國家也有網絡。香港分行於2002年設立，至今已有23年，除了針對企業提供金融服務外，2016年開始提供財富管理和私人銀行服務。2022年，我們更針對台商及有跨境需求的企業設立了專責團隊，希望提升整體金融服務，滿足客戶各方面的需求。」

國泰世華銀行香港分行行長劉昌豪表示：「香港是中國企業走向國際的第一站，在『中國加一』的發展大趨勢下，透過香港分行的服務平台及專業能力，結合國泰世華銀行在大中華和東南亞地區的據點，我們可扮演重要的橋樑角色，為有意『走出去』的香港和中國企業提供所需的一站式跨境金融服務。」

國泰世華銀行是最早布局亞太地區的台資銀行，亦是在東協覆蓋範圍最廣的銀行之一，至今已在11個地區，包括東協9個國家設立據點，分別為中國、香港、越南、柬埔寨、泰國、菲律賓、印尼、新加坡、馬來西亞、寮國和緬甸。其中，香港作為全球國際金融中心，享有得天獨厚的地理優勢，使國泰世華銀行香港分行成為聯通大中華地區以至世界各地的重要橋樑。展望未來，國泰世華銀行香港分行將秉持以客戶為中心的理念，持續豐富產品和服務、優化系統基礎，服務更多不同產業的企業客戶。

國泰世華 華銀 香港

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