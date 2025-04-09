風險資產出現拐點？瑞銀：擔憂關稅升至多高 而非寄望關稅降至多低

瑞銀財富管理投資總監辦公室表示，短期內，由於市場信心不足，可能需要看到有更多證據的基準情景，之後才可能有可持續的拐點出現。目前來看，市場可能更擔憂關稅升至多高，而不是寄望於關稅會降至多低。

瑞銀財富管理投資總監辦公室表示，關稅推遲、法院禁制令或收回成命。短期內，市場最大的潛在催化因素將是特朗普政府因應市場波動和商業不確定性而改變主意（儘管可能性不大）。

暫停實施關稅的法院禁制令也可能為市場帶來喘息空間。然而，目前尚不清楚美國大企業或法律界挑戰川普政府的意願如何。此外，任何挑戰最有可能以個別產品或在行業層面提出，即便挑戰成功，對總體市場的潛在影響也有限。何況此類挑戰最終能否成功也依然不確定，這將限制其對市場的影響程度。

跡象顯示美國有效關稅稅率可能升至10-15%。報導稱，越南和柬埔寨將削減對美關稅以尋求談判。儘管該消息令人鼓舞，但即便對兩者的關稅降至10%的基準稅率，也僅會令美國的有效關稅稅率從目前的約25%降至22%，仍遠高於4月2日之前的9%。若要總體稅率大幅下降，還需與中國大陸和(或)歐盟談判取得顯著進展。比如，倘若川普將所有國家的關稅降至10%，且僅對特定商品徵收25%關稅，那麼美國的有效關稅稅率或將為13%。

預計歐盟也可能對美國進口商品徵收大約20%的關稅。短期內，倘若川普對大陸和歐盟的對等關稅提高一倍，並對半導體和藥品加徵25%關稅，那麼美國的有效關稅稅率會升向30%。

回顧2018年、2020年和2022年，美聯準會政策立場的轉變對於市場築底發揮重要作用。鮑爾在上周五(4日)的講話意味著美聯準會仍致力於平衡增長放緩和通脹憂慮，並對降息保持謹慎，但上周五收盤時信用債和金融市場的巨大壓力也令美聯儲有所擔憂。

儘管鮑爾表示關稅可能持續推升通脹預期，但市場隱含的長期通脹預期已大幅下降。這可能有助於美聯儲將重點轉向應對增長放緩，進而降低市場出現更極端下行情景的可能性。不過，美聯儲本身的行動並不足以帶動市場出現持續性轉折。