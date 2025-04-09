台股重挫 遠銀Bankee高利活存1.435％ 避風港存款無上限

受美國總統川普提出高額關稅政策影響，臺股近二日開盤即重挫至跌停，市場避險情緒迅速升溫，投資人紛紛調整資金配置。遠東銀行（2845）Bankee 社群銀行指出，不少投資人開始信奉現金為王，傾向於保有手頭上的現金，以作為高風險時期最為穩妥的避險方式，此時把錢存進Bankee的高利活存帳戶，可享有活存利率1.435%存款額度無上限，是當前震盪市況下資金停泊的最佳選擇。

面對突如其來的市場動盪，許多投資人心中浮現共同疑問：「我的錢該暫時放哪裡比較穩？」對此，遠東銀Bankee社群銀行認為，在高風險時期，現金能讓投資人隨時等待機會重新進場，同時保有財務安全感，持有現金不僅是避險，也是一種主動出擊前的戰略部署。

遠東銀數位金融事業群數位行銷部部長周昕妤表示，市場下跌固然令人焦慮，但低谷也可能是許多人重新布局的起點。對有準備的人而言，反而是重整資金、強化資產配置的黃金時刻，此時只要掌握靈活的現金部位，就能隨時抓住下一波契機。

Bankee數位存款帳戶提供接近定存的高利率、活存彈性，無需綁約、不限存款金額、也無任何條件任務，讓客戶可視市場時機彈性進出資金，既可穩健停泊，也能快速出擊抄底，真正實現「進可攻、退可守」的操作自由。此外，Bankee提供的非約定轉帳額度高達新臺幣50萬元，讓大額資金進出更為方便。相較於股市風險，高利活存除提供穩定利息收益與資金彈性外，也為短期避險與資金停泊創造更多可能。

同時，Bankee 獨創的社群（圈）回饋機制是現階段客戶熱衷的資產配置選擇之一。只要成為社群圈主（推薦人）並成功邀請朋友開戶，雙方皆可享有6個月存款額度新臺幣5萬元、2.6%活存利率優惠，讓客戶不僅自己穩穩賺利息，也能揪親友在市場波動之際一起穩賺利息。

遠東銀Bankee社群銀行獨創的挑戰型信貸方案，客戶只要每期繳款正常，期滿就可拿回50％的已繳利息，等於期滿就能有一筆回饋金規劃人生的嶄新階段。不僅24小時可線上完成申貸、免上傳財力證明、對保後資金最快30分鐘可入帳，最高貸款額度新臺幣700萬元，讓民眾在非常時期可更靈活調度資金，補足短期資金缺口或應對突發狀況。

遠東銀Bankee社群銀行表示，面對突如其來的市場震盪，當出現「先觀望一下」的想法，市場資金停泊的效率就變得很關鍵，在當前市況下，把錢存進高利活存帳戶，擁有穩定收益和彈性資金，在面對不確定性時，依然仍能掌握穩健理財節奏，應對短期的市場風暴。