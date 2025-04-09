全球人壽員工福利再升級 新增每月2,000元育兒津貼

全球人壽秉持「因為愛 責任在」的品牌理念，致力創造友善家庭職場環境，2025年員工育兒福利再升級。最新宣布推出育兒津貼政策，即養育未滿一歲幼兒之員工，每月發放2,000元的育兒津貼，以緩解員工育兒壓力，協助其家庭能更從容、更有彈性地迎接新生命，展現全球人壽尊重員工、積極推動多元共融的企業文化。

全球人壽積極打造友善育兒幸福職場，協助員工實現職場與家庭雙贏。今年新推出的育兒津貼政策，針對養育未滿一歲幼兒之員工，發放每月2,000元的育兒津貼，給予員工最實質的經濟支持，同時搭配彈性工作時間、優於勞基法的年假制度以及半薪家庭照顧假，用實際行動陪伴及力挺員工一起走過育兒之路。

全球人壽表示，尊重員工、營造友善職場環境是全球人壽邁向永續的重要基石。為協助員工迎接家中的新生兒，去年公司內部舉辦懷孕夫妻支持講座，透過「懷孕陪跑計畫」協助夫妻雙方成為彼此的神隊友，並與員工一起找到幸福感；在30周年的員工創意提案活動中，有「大家都愛恩典牌」活動，邀請同仁們一起交流手邊的童衣、童書、玩具和用品等，除了二手物品的交流，也成為彼此育兒路上的好夥伴；此外，針對育有幼兒的員工，舉辦親子共讀好處多講座，邀請專家們談讀繪本故事，建立穩固的親子關係課程，參與課程的同仁們還可獲得老師推薦的繪本書；暑假期間則針對學齡孩童舉辦員工親子夏令營，透過創意DIY、科學、魔法、體能律動等豐富有趣的課程，讓父母們輕鬆迎接暑假。

全球人壽相信員工幸福感的提升會為企業注入更高的活力與向心力，例如為鼓勵員工迎接家庭新成員，提供家有新生兒的員工價值近5,000元的「新生兒喜悅包套組」，並為新手爸爸提供專屬的「爸氣包」，更提供2,000元的生育津貼與員工共享新生的喜悅；在職場環境部分，設有獲得臺北市政府「特優」認證的哺集乳室，讓員工擁有溫馨舒適的哺乳空間；更有EAP員工協助方案，陪伴同仁面對多重角色的挑戰；同時也與專業托育機構簽定企業托育服務，減輕父母們的負擔及尋找托育機構的苦惱，讓員工在工作時無後顧之憂。

全球人壽多年來力行「以人為本 幸福企業」的經營策略，堅持打造友善職場文化，給予符合員工需求的福利，讓員工感受到實質的關懷，使其無後顧之憂的兼顧事業發展與家庭生活，以行動支持員工平衡工作與家庭，未來也將持續從各面向打造讓員工有感的幸福職場，讓員工成為兼顧工作與家庭的「快樂全球人」，進而實現企業永續經營發展的目標。

全球人壽積極推動各項人才培育訓練計劃，備受各界肯定，近年榮獲第十屆臺灣保險卓越獎「人才培訓專案企畫卓越獎-壽險組-金質獎」、2025年保險品質獎「業務員最優」、「最值得推薦」優等獎等殊榮。未來，全球人壽也將持續秉持「因為愛 責任在」品牌理念，不斷精進團隊服務，滿足客戶多元需求，讓每一位客戶都能獲得高品質的專業服務，邁向成為「以人為本，利己利他的永續企業」目標前進。