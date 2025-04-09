兩股資金挹注 台幣升升升…榮登最強亞幣

美國總統川普推出的對等關稅政策重擊股市，台股指數連兩天下殺2,838點，昨（8）日收在18,459點；但匯市與股市背道而馳、上演「大驚奇」戲碼，熱錢與投信聯手匯入近10億美元，激勵新台幣匯率開低走高，盤中閃見32字頭，收盤前中央銀行出手買匯，讓升值金額縮至4.8分，收在33.007元，總成交量達19.665億美元。

央行統計顯示，新台幣匯率已連三日升值，並寫逾兩周新高，近三日累計升值1.89角。

央行統計顯示，美元指數昨天上漲0.73%，新台幣匯率走勢一枝獨秀、升值0.15%，登上「最強亞幣」寶座。

除了新台幣之外，其餘主要亞幣走勢全盤皆墨，日圓匯率昨天重貶1.09%，台灣主要貿易對手國貨幣韓元也下跌0.85%，星元與人民幣匯率同步貶值0.29%。

對於新台幣匯率昨天先貶後升，大型國銀外匯交易員說，「和原先的預期不同，我們也看傻了眼」，早上台股開低，新台幣匯率一度貶至33.09元，之後熱錢與投信業同步大匯入，令新台幣匯率一路走揚，最高升抵32.954元。

匯銀主管透露，因熱錢與投信業的匯入力道太大，讓央行得反手敲進美元，避免新台幣匯率過度升值；和央行一同站在美元買方的還有軍備款與政府基金的海外投資款，市場上演美元「你丟我撿」、交投十分熱絡，全日總成交量逼近20億美元。

匯銀主管表示，全球爆股災，國內連日來湧現海外基金贖回潮，是投信業大舉匯回資金的主因；更令人意外的是，外資昨天也加入投信業的拋匯行列，熱錢與投信合計匯入近10億美元，是推升新台幣匯率由貶翻升的關鍵力量。

熱錢昨天大舉回流，是否代表國內股市將迎來「V」型反轉行情？

匯銀主管說，股市何時能止跌，目前還很難說，但熱錢滾滾入台，確實可能是先來「卡位」，畢竟台股基本面良好，連兩日大跌近3,000點後股價變得更加「划算」。

一旦美國關稅政策出現正面消息，外資就能在第一時間低接台股、進行中長期布局。