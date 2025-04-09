台企銀獲信保績優銀行獎

台企銀（2834）昨（8）日獲財團法人海外信用保證基金頒發績優銀行「新南向國家送保融資金額成長優等獎」，由台企銀副總經理曾國樑代表受獎。

台企銀此次獲頒殊榮，顯示在支持企業拓展海外市場上的卓越表現獲得肯定之外，更彰顯台企銀在落實政府新南向政策，與強化企業國際競爭力方面的積極貢獻。

海外信保基金昨天舉行「113年度績優金融機構」獎項頒獎典禮，台企銀表現亮眼獲獎。台企銀指出，台企銀善用海外信保基金保證機制，協助台商取得融資，2024年新南向國家融資及保證送保金額較2023年大幅成長184%，推展成效顯著。此次獲頒殊榮，不僅肯定台企銀支持企業拓展海外市場的努力，也表彰台企銀積極配合新南向政策，有效協助企業提升國際競爭力。

台企銀表示，目前台企銀已在海外設立紐約、洛杉磯、東京、上海、武漢、香港、雪梨、布里斯本等地共八家海外分行、以及一家柬埔寨微型財務公司及一家家緬甸仰光代表人辦事處，並輔以OBU國際金融業務分行跨境全區服務，持續建置更完整的海外金融服務網，提供多元化的金融商品，滿足客戶各項跨境金融服務需求，助力中小企業在全球市場中發揮競爭優勢，成為海外台商的最佳夥伴。

台企銀為全國唯一中小企業專業銀行，扶持中小企業不遺餘力，2024年合併累計全年淨收益達新台幣341.15億元，年增率6.90%，續創歷史新高。

台企銀亦持續發展多元收益，過去三年的非利息淨收益比重由29.10%逐步提高為43.97%，顯示營收與獲利來源集中度有明顯改善，未來台企銀將持續多元化獲利來源，均衡收益結構，攜手客戶共創雙贏並邁向永續經營。