國銀2025年前二月賺逾千億 締新猷

據金管會統計，2025年2月國銀稅前盈餘464.4億元，月減13%，累計前二月稅前盈餘1,001億元是史上同期新高，年增5%，銀行局副局長侯立洋說，2月國銀獲利月減是因淨利息收益衰退，累計前二月獲利年增則因淨利息收入和財管手續費維持動能所致。

前二月國銀賺1,001億元中，有29%來自海外市場貢獻，又以OBU（國際金融業務分行）大賺162億元，年增1.5倍寫最佳戰績。

侯立洋說，前二月OBU大賺是因投資與其他淨收益增加，也因去年OBU轉銷呆帳多，今年有收回呆帳。據數據顯示，1月OBU賺73.3億元，2月攀升到88.7億元，月增21%。

一家銀行主管說，2月美債價格漲、殖利率下跌，讓OBU債券評價利益增加，其次，美國降息效益顯現，OBU資金成本下降，第三是美元升值有兌換利益，利、匯率全走順風，讓OBU獲利爆發。

金管會昨（8）日公布2月國銀存放款和獲利。2月國銀稅前盈餘464.4億元，月減13..4%，年增14.7%，累計前二月1,001億元，年增5.2%。