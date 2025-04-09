兆豐金總座 張傳章出任
兆豐金控（2886）昨（8）日董事會決議通過總經理異動，以及銀行、票券、投信等三家子公司的董事會換屆改派與董事長、總經理人事案，曾任金管會副主委的現任證基會董事長張傳章獲聘為兆豐金新總座，原任總經理蕭玉美轉任兆豐票券董事長，兆豐票總經理由副總經理陳適毅升任，兆豐銀、兆豐國際投信董、總則均不變，現任者續任。
兆豐金昨天召開臨時董事會，通過總經理人事案，至於子公司一共有五家董事會屆期已久尚待改派，但因為作業程序影響，因此昨天先改派票券等三家子公司董事，另外兩家子公司—兆豐證券、兆豐創投，則可能待4月下旬兆豐金例行董事會召開時再行改派定案。據悉，證券、創投高層人事也將維持現任者續任。
兆豐金並表示，昨天臨時董事會通過總經理聘任案後，將待金管會核准後正式生效，張傳章將先以代理方式執行總經理職務。
根據證基會網站資料，張傳章為英國蘭卡斯特（Lancaster）大學會計財務博士，曾任金管會副主委、中華經濟研究院院長、中央大學管理學院院長、亞洲大學講座教授兼副校長、國科會人文處財金及會計學門召集人、台灣財務工程學會理事長等職務，產官學界資歷豐富，研究領域廣泛。
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