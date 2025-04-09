台股下挫牽動金控獲利表現 元大金第1季每股賺0.59元

四家上市金控公布今年第1季自結獲利，受到3月台股下挫衝擊，影響3月獲利表現不一，累計第1季稅後純益以玉山金年增逾四成的成長幅度最佳，累計第1季每股稅後純益（EPS）則以元大金（2885）0.59元最佳，其次為玉山金0.55元，兆豐金為0.54元、台新金0.33元。

至昨（8）日為止，共有元大、玉山、兆豐與台新等四家上市金控公布第1季自結獲利，受到3月資本市場動盪影響，四家公司3月單月表現以玉山、元大較佳，單月獲利較前月續增，兆豐與台新則比前月衰退，累計第1季獲利則是只有玉山金比去年同期成長。

元大金自結3月單月稅後純益25.2億元，3月單月稅後純益月增持平，累計第1季稅後純益76.3億元，EPS為0.59元。主要子公司中，元大證券3月稅後純益12.9億元，較前月略減，證券經紀手收為主要獲利來源，銀行稅後純益8.5億元，人壽3月稅後純益3.5億元。

兆豐金控3月自結稅後純益17.7億元，較前月下滑約四成，累計今年第1季稅後純益80.1億元，較去年同期減少近三成，EPS為0.54元。兆豐金表示，台股3月行情欠佳，影響股票類投資評價損益，以及換匯交易收益減少等，使得兆豐銀行財務操作相關收益較前月少了10億元以上，兆豐證券3月也虧損，因此兆豐金3月稅後純益大減至17.7億元，累計前三月稅後純益也衰減。

台新金控3月自結稅後純益11.3億元，月減43.7%，年減17.5%，累積前三月稅後純益47.3億元，年減5.5%，每股稅後純益0.33元。主力獲利引擎台新銀行3月稅後純益17.3億元，月增7.4%，累積稅後純益49.4億元，較去年同期成長11.7%，創同期新高。另外，台新證券前三月稅後純益2.9億元，較去年同期減少，主要是因證券市場指數下滑，致公司營業證券評價損失增加。