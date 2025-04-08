快訊

傷人也傷己！關稅讓川普身價不到一周蒸發5億美元

搧巴掌、抓頭髮…高雄某國小教師爆不當管教 小一童至今走不出創傷

永豐金併京城銀員工安置計畫協商完成 待京城銀行員投票

經濟日報／ 記者夏淑賢／台北即時報導

永豐金控（2890）即將合併京城銀（2809），在京城銀於4月初向永豐金提出員工安置計畫版本後，經過雙方協商，今天達成共識，京城銀將就協商版本於23日舉行行員投票，若順利通過則合併案即可送件金管會，推進合併進程。永豐金與京城銀目標今年10月可完成合併，京城銀股票下市成為永豐金子公司，明年第4季京城銀再與永豐銀二合一。

永豐金與京城銀3月3日雙方同步召開股東臨時會通過合併案，攸關送件金管會時程的員工安置計畫，即加速進行，

之前京城銀曾經舉辦過一次行員投票，結果沒有通過當時的員工安置計畫版本，主因過於倉促因此行員投票未通過，之後京城銀先內部協調行員同意的版本，再與永豐金協商，今天終於達成共識，接下來就看京城銀行員投票結果，順利通過即完成，可以正式送件金管會申請核准合併案。

據了解，京城銀工會提出的員工安置計畫中，擬定半年開窗條款，也就是合併三年內每半年京城銀員工即有一次選擇去留的機會，辦理優離退或領取留任獎金，優於往例一年選一次，這部分京城銀員工相當重視，獲永豐金支持，其他留任獎金與優退優離金計算，參考之前合併案例並盡量從優，合併案能否加快送件申請，最終待京城銀行員投票結果而定。

京城銀行 投票 永豐金控

延伸閱讀

首波救市措施見效 金管會：借券大減8成6、台股止跌

誠信金融論壇10日登場／金管會打詐 五面向進擊

金管會金檢揪8缺失 永豐金證挨罰90萬

永豐金股東會紀念品「金元包」超實用！蘊含友善地球的好心意

相關新聞

兩股資金挹注 台幣升升升…榮登最強亞幣

美國總統川普推出的對等關稅政策重擊股市，台股指數連兩天下殺2,838點，昨（8）日收在18,459點；但匯市與股市背道而...

財經部會要銀行「雨天別收傘」 盼提供受影響業者貸款本金展延

因應美國對等關稅，經濟部昨（8）日表示，將與金管會合作呼籲銀行提供受影響業者貸款本金展延，雨天不收傘。此外據了解，也將研...

現金為王 國銀存款躍增 2月增額5,023億元寫同期新高

風雨欲來，企業急轉向改抱現金？據金管會統計，2025年2月底本國銀行總存款餘額59.99兆元，單月暴增5,023億元，月...

台股下挫牽動金控獲利表現 元大金第1季每股賺0.59元

四家上市金控公布今年第1季自結獲利，受到3月台股下挫衝擊，影響3月獲利表現不一，累計第1季稅後純益以玉山金年增逾四成的成...

國泰世華剖析大灣區經貿

「國泰世華銀行香港經貿研討會」今年移師香港舉辦，並以「2025大灣區經貿研討會」為題，匯聚逾百位來自中國大陸、香港和台灣...

台企銀獲信保績優銀行獎

台企銀昨（8）日獲財團法人海外信用保證基金頒發績優銀行「新南向國家送保融資金額成長優等獎」，由台企銀副總經理曾國樑代表受...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。