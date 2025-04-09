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財經部會要銀行「雨天別收傘」 盼提供受影響業者貸款本金展延

經濟日報／ 記者葉卉軒／台北報導
因應美國對等關稅，經濟部8日表示，將與金管會合作呼籲銀行提供受影響業者貸款本金展延，雨天不收傘。 聯合報系資料照
因應美國對等關稅，經濟部8日表示，將與金管會合作呼籲銀行提供受影響業者貸款本金展延，雨天不收傘。 聯合報系資料照

因應美國對等關稅，經濟部昨（8）日表示，將與金管會合作呼籲銀行提供受影響業者貸款本金展延，雨天不收傘。此外據了解，也將研議放寬紓困申請條件；國發會表示已擬定中長期應對方針，提出強化產業優勢、激勵投資創新、優化投資環境三策略。

據了解，府院高層展開產業傾聽之旅，明日起將陸續前往中部地區，實地與業者座談、了解受衝擊概況；經濟部也正考慮放寬紓困申請門檻，協助更多業者度過難關。

對等關稅生效，立法院經濟委員會今日邀請經濟部、國發會專題報告「協助傳統產業及中小企業因應國際經貿情勢」策略，兩部會書面報告昨日曝光。

經濟部書面報告評估各產業影響，同時回應中小企業先前對政府喊話，為因應美國客戶中止訂單或展延訂單交期，國內傳產或中小企業短期內將有資金周轉困境，將與金管會合作，透過銀行公會呼籲協調各銀行，提供受影響業者貸款本金展延，暫不緊縮銀根，防止業者因資金周轉不靈而影響持續經營。此外，經濟部昨日與中小企業、工商團體代表座談。據了解，業者會中期盼政府積極爭取關稅調降甚至豁免，而產業受到關稅風暴衝擊，也希望銀行方能「雨天不收傘」。

行政院日前公布880億元出口供應鏈支持方案，另由國發會擬定中長期應對方針。國發會書面報告指出，政府將協助傳產、中小企業應對第二波供應鏈重組，掌握非紅供應鏈商機，強化研發、價值提升與數位銷售。

國發會規劃三大策略，首先強化產業優勢，將協助國內傳產及中小企業建構相關能力，拓展海外通路並打造非紅供應鏈。針對產品生命周期已達成熟程度廠商，協助其研發轉型，開發更多高值化產品。

第二是激勵投資與創新，除修正《產業創新條例》提供租稅優惠外，也將積極推動 「七大百億基金」，包括智慧機器人基金（預計今年第3季啟動）、AI新創基金（今年上半年受理） 、智慧醫療創新基金（去年9月受理）、綠色成長基金（今年第2季受理）等，有助傳統產業及中小企業創新轉型。

第三是優化投資環境，國發會表示，將透過擴大投資台灣三大方案、完備土地等要素供給、促進六大區域均衡發展等面向積極推動。

中小企業 本金

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