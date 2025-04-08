防保單遭詐 金管會：保戶可指定聯絡人預警異動

為了防詐，金管會鼓勵保險業建立「保險契約指定聯絡人機制」，要保人可與保險公司約定，指定一個聯絡人，當保單異動前會通知對方，避免保單資金遭詐騙或盜用。

保單異動是指：當要保人要將保單解約、部分提領，或保單借款超出一定金額時，保險公司可通知其指定的「聯絡人」，以降低高齡、或失智者遭詐騙的風險。

保險局主秘古坤榮說，金管會已在3月25日發文給各保險公司，鼓勵保險公司引進該機制，可列為公平待客的加分項目。

金管會是參考日本保險業推行家族聯絡網的高齡友善服務措施，讓壽險公司事先與保戶約定可聯絡登記的家族成員，當要保人申請保單解約、部分提領或保單借款超出一定金額時，壽險公司須依約通知指定的聯絡人。

與日本最大差異是，日本該機制限定高齡者，指定聯絡人限一人，金管會均沒有限制（即要保人不限高齡、指定聯絡人也不限一人），而是由要保人提出且經由保險公司同意即可。

指定聯絡人與要保人之間，也不需具有保險利益，也沒規定須為幾等親以內，一切回歸契約自由。

保單的解約金、部分提領金額，或是保單借款金額，超出多少金額時，壽險公司須通知指定的聯絡人，這點也是回歸契約自由，沒有門檻限制。