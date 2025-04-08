國銀前二月賺1,001億刷史上新高 海外市場貢獻3成

據金管會統計，2025年2月國銀稅前盈餘464.4億元，月減13%，累計前二月稅前盈餘1,001億元是史上同期新高，年增5%，銀行局副局長侯立洋說，2月國銀獲利月減是因淨利息收益衰退，累計前兩月獲利年增則因淨利息收入和財管手續費維持動能所致。

值得一提的是，前兩月國銀賺1,001億元中，有29%來自海外市場貢獻，又以OBU（國際金融業務分行）大賺162億元，年增1.5倍寫最佳戰績。

侯立洋說，前兩月OBU大賺是因投資與其他淨收益增加，也因去年OBU轉銷呆帳多，今年有收回呆帳。據數據顯示，1月OBU賺73.3億元，2月攀升到88.7億元，月增21%。

一家銀行主管說，2月美債價格漲、殖利率下跌，讓OBU債券評價利益增加；其次，美國降息效益顯現，OBU資金成本下降；第三是美元升值有兌換利益，利、匯率全走順風，讓OBU獲利爆發。

金管會8日公布2025年2月國銀存放款和獲利狀況。2月國銀稅前盈餘464.4億元，月減13..4%，年增14.7%，累計前兩月1,001億元，年增5.2%，其中國內總分行賺710.8億元，貢獻占比降到71%，年減10個百分點。

前兩月國銀三大獲利支柱來源，利息淨收益年增10.5%到1,083億元，手續費收益年增9.2%到575.6億元，略為抵銷了投資及其他淨收益年減8.6%降到400億元，此消彼漲下，使整體國銀淨收益2,058.1億元，年增5.8%。