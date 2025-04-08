企業擁現金潮？2月國銀存款暴增逾5,000億元 史上同期新高

風雨欲來，企業急轉向改抱現金？據金管會統計，2025年2月底本國銀行總存款餘額59.99兆元，單月暴增5,023億元，月增額改寫史上同期新高紀錄，銀行局副局長侯立洋說，企業海外營收、投資款匯回、農曆年後資金回存及美元升值等四大原因所致。

1月國銀存款月增量才下探近三年同期低點，為何2月卻立刻反轉爆增？一家銀行主管說，1月逢農曆春節，企業有大額支付貨款需求，使存款水位增額趨緩，2月企業海外投資款匯回，加上通貨大舉回籠，才讓水位爆量。

累計前兩月國銀存款量增5,592億元，是史上同期第三大，僅次於2023年和2024年同期。市場預期，在川普關稅海嘯來襲，企業可望增持現金水位，降低資本性支出等舉債，3月國銀總存款餘額料將衝破60兆元大關。

另一家民營銀行主管觀察，在川普對各國祭出高關稅之際，台商企業多採「停止出貨」的觀望態勢，避免進口美國一件、賠三件，反先讓員工放無薪假，先降低成本，也開始縮減舉債。

一旦川普高關稅戰疑慮未除，企業將縮減投資或將海外營收匯回，擁「現金為王」，第2季國銀存款量增速恐大於放款，恐讓存放比下滑。

金管會8日公布2月國銀存放款、獲利狀況。2月底本國銀行總存款餘額59兆9,937億元，月增額5,023億元寫史上同期新高，年增維持8%；2月底總放款餘額42兆7,601億元，月增額降到1,640億元，年增也降到9.28%。

也因2月存款月增0.84%遠高於放款月增0.39%，使2月底國銀存放比一口氣降到71.27%的今年低點，較上月驟減0.33個百分點。存放比走低，將讓銀行整體淨利息收益減少。

侯立洋說，2月存款量較1月大增，有四大主因：一、企業戶海外營收匯回；二、企業或個人投資款匯回；三、農曆年後資金回存；四、美元2月對台幣升值使海外存款量換算台幣增加。

2月放款量較1月驟降，則有三大原因：一、民營企業農曆年後，借款到期不續借或提前清償，反映在週轉金放款增量較1月大減；二、公營事業有大額還款；三、不動產放款減少。

據數據顯示，2月底國銀對民營企業放款餘額19兆9,110億元，月增169億元，僅是1月增額2,357億元的7%，顯示民營企業放款需求縮水。