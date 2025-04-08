中信銀與士林地檢署簽MOU 啟動可疑金融帳戶通報機制

銀檢聯防打詐，中信銀今天攜手士林地檢署簽署「可疑金融帳戶通報機制」合作備忘錄（MOU），當銀行發現可疑帳戶時，可主動通報相關資料給檢調單位，協助檢方加速案件偵辦。

中信銀今天發布新聞稿指出，為更有效快速打擊詐騙，今天與士林地方檢察署簽署「可疑金融帳戶通報機制」合作備忘錄，將透過檢銀合作，從源頭阻斷詐騙金流，守護民眾財產安全。

中信銀說明，可疑金融帳戶通報機制是金融業於防詐第一線的強化作為，當銀行發現可疑帳戶時，將主動通報相關資訊給檢調單位，協助檢方加速案件偵辦。

中信銀總經理楊銘祥說明，2024年與高檢署合作「雷霆專案」，提供全台地檢署個人資料去識別化的人頭帳戶名單，並運用中信銀大數據資料分析能力，識別異常交易行為提前管制可疑警示關聯戶。

楊銘祥表示，中信銀更進一步建置「檢銀打詐平台」，解決檢察機關案件偵辦過程須函請金融機構處理調閱資料的痛點，加速偵辦詐騙案件；而可疑金融帳戶通報機制則是自源頭阻詐，真正做到防患未然。

士林地檢署檢察長張云綺指出，詐騙型態及金流交易情況日趨複雜，只靠司法單位事後偵辦已難以全面遏止詐欺，可疑金融帳戶通報機制結合檢察機關偵結案件的人頭帳戶資訊，搭配中信銀科技風險控管機制，可於詐騙金流啟動時管控或提供情資給檢察機關偵辦。