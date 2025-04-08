國銀2月放款動能大減 金管會：企業還款不續借
金管會今天公布本國銀行2025年2月存放款餘額，其中，放款餘額達新台幣42兆7601億元、月增1640億元，相較1月月增數減少逾4成。官員分析，主因是農曆春節因素影響，民營企業借款到期不續借，和公營企業的大額還款。
金管會在今天例行記者會公布，截至2025年2月底止，38家本國銀行存款餘額達59兆9937億元，較去年1月底增加5022億元。
金管會銀行局副局長侯立洋指出，存款增加主因是法人客戶營業收入和海外投資款匯回，以及農曆年後企業的資金陸續回存，也包含美元兌新台幣匯率升值，使換算的台幣存款增加。
38家本國銀行2月放款餘額則為42兆7601億元，較1月增加1640億元，整體國銀存放比為71.27%。觀察單月放款用途別，以週轉金月增1216億元最多，其次是購置不動產放款月增250億元，企業投資月增108億元，購置動產則月增66億元。不過，2月放款月增數與1月放款月增數的3885億元相比，減幅達42.21%。
侯立洋分析，2月放款增幅下降主要受農曆春節季節性因素，民營企業借款到期不續借，公營企業則有大額還款；週轉金成長放緩則是企業到期還款或提前清償。至於企業投資放款金額增加則是有大額借款並以併購為目的。
侯立洋指出，截至2025年2月底，國銀逾放比為0.16%；同時間國銀備抵呆帳占逾期放款覆蓋率達835.23%，較1月底減少10.35個百分點，整體備抵呆帳提列情形仍屬穩健。
金管會今天同步公布2025年前2月本國銀行稅前盈餘達1000.7億元，創歷史同期新高。侯立洋說，整體國銀獲利主因是利息淨收益與手續費淨收益增加。
其中，海外分行2025年前2月稅前盈餘118億元，年增12%，大陸地區分行2025年前2月稅前盈餘為9.9億元，年減10.3%。國際金融業務分行（OBU）2025年前2月稅前盈餘為162億元，年增147%，以投資和其他淨收益增加最多，與部分呆帳的收回。
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