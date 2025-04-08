台企銀榮獲新南向國家送保融資金額成長優等獎

財團法人海外信用保證基金於8日頒發「113年度績優金融機構」獎項，台企銀（2834）表現亮眼，榮獲海外信保基金績優銀行「新南向國家送保融資金額成長優等獎」，由台企銀副總經理曾國樑代表受獎。

台企銀善用海外信保基金保證機制，協助台商取得融資，2024年新南向國家融資及保證送保金額較2023年大幅成長184%，推展成效顯著。此次獲頒殊榮，不僅肯定臺灣企銀在支持企業拓展海外市場上的卓越表現，更彰顯該行在落實政府新南向政策，與強化企業國際競爭力方面的積極貢獻。

台企銀表示，目前台企銀已在海外設立紐約、洛杉磯、東京、上海、武漢、香港、雪梨、布里斯本等地共八家海外分行、以及一家柬埔寨微型財務公司及一家家緬甸仰光代表人辦事處，並輔以OBU國際金融業務分行跨境全區服務，持續建置更完整的海外金融服務網，提供多元化的金融商品，滿足客戶各項跨境金融服務需求，助力中小企業在全球市場中發揮競爭優勢，成為海外台商的最佳夥伴。

台企銀為全國唯一中小企業專業銀行，扶持中小企業不遺餘力，合併累計2024年全年淨收益達新台幣341.15億元，年增率6.90%，續創其有史以來的最佳成績。臺灣企銀亦持續發展多元收益，過去三年其非利息淨收益占比由29.10%逐步提高為43.97%，顯示營收與獲利來源集中度有明顯改善，未來臺灣企銀將持續多元化獲利來源，均衡收益結構，攜手客戶共創雙贏並邁向永續經營。