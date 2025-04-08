金管會：8家庫藏股啟動 注入逾60億元活水

美股止跌牽動台股8日跌幅縮減，證期局副局長高晶萍說，全球主要股市已陸續消化美國川普高關稅政策，日、韓、港股等亞股都走揚，今日台股有止跌跡象，也有8家公司實施庫藏股，最大可買回金額是60.8億元。

高晶萍說，2024年上市櫃公司稅前盈餘5兆2,232億元是史上第二高，顯示台股產業仍具競爭力和韌性，待高關稅情況更明朗及政府提出協助措施後，相信廠商有韌性迎接衝擊，去調整因應措施。

金管會將持續注意整個國際情勢、資本市場狀況，再配合行政院推出政策，會持續檢討成效如何，再做適當回應。

金管會在7日起，祭出兩大史上「最嚴」限空令，一、外資借券賣出總量砍到3%，等同外資借券賣出打一折，要棒打外資禿鷹；二、拉高融券保證金成數到130%，拉高空方成本，實施日到11日止，為期五天。

高晶萍說，實施限空令已有一些成果，4月7日借券賣出成交值僅剩15億元，較4月2日實施日前的104億元，大減86%，當初實施限空令預定日是到11日，未來會看國內外股市再做機動調整。

4月7日整戶擔保維持率是148.78%，高晶萍說，已放寬擔保品範圍提供投資人彈性，目前融資追繳日是T+2，但到了第三天若沒有補足才會被斷頭賣出，金管會將密切觀察數字走向。

目前已有8家實施庫藏股，最大可買回金額是60.8億元。