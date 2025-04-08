中國信託攜手士林地檢署抵禦金融詐騙

詐騙猖獗，已嚴重影響民眾生活與社會安定，為更有效快速打擊詐騙，中信金（2891）旗下中信銀行在與各大地方檢察署合作的「雷霆專案」下，於8日宣布再與臺灣士林地方檢察署合作，簽署「可疑金融帳戶通報機制」合作備忘錄（Memorandum of Understanding, MOU），透過檢銀合作，從源頭阻斷詐騙金流，守護人民財產安全。

「可疑金融帳戶通報機制」為金融業於防詐第一線的強化作為，當銀行發現可疑帳戶時，主動通報相關資訊予檢調單位，協助檢方加速案件偵辦，率先加入的士林地檢署則將偵辦案件時獲悉的風險關聯態樣回饋中國信託銀行，精進中信銀行防詐監控機制。在臺灣高等檢察署檢察長張斗輝、中國信託金融控股公司法遵長金延華及中國信託育樂公司董事長陳國恩的見證下，由士林地檢署檢察長張云綺、中信銀行總經理楊銘祥簽署MOU，展現出檢銀跨界防詐的決心。

張斗輝檢察長表示，結合公權力和金融機構的影響力可發揮更強大的作用，中信銀行與檢方合作以來，成效卓越，十分感謝金融業者願意拋磚引玉，率先展現企業的社會責任。張云綺檢察長則指出，詐騙型態及金流交易情況日趨複雜，僅靠司法單位事後偵辦，已難以全面遏止詐欺蔓延，「可疑金融帳戶通報機制」結合檢察機關偵結案件之人頭帳戶資訊，搭配中信銀行科技風險控管機制，可於詐騙金流啟動時管控或提供情資予檢察機關偵辦，雙向攔阻犯罪行為。

中信銀行總經理楊銘祥說明，中信銀行以守護客戶資產安全為使命，不僅透過「神盾聯防科技平臺」打造中國信託智能防詐安全網，提出迎賓識詐、關懷堵詐、櫃檯阻詐、聯防懲詐等四大戰略，以科技辨識客戶風險，啟動防詐關懷；亦積極配合檢警加速偵辦與管制異常帳戶，2024年與高檢署合作「雷霆專案」，提供全臺地檢署個人資料去識別化之人頭帳戶名單，運用中信銀行大數據資料分析能力，識別異常交易行為提前管制可疑警示關聯戶。進一步建置「檢銀打詐平臺」，解決檢察機關案件偵辦過程須函請金融機構處理調閱資料的痛點，加速偵辦詐騙案件。「可疑金融帳戶通報機制」則是自源頭阻詐，真正做到防患未然，為守護社會正義提供強而有力的支援。