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強化保戶權益 金管會鼓勵保險業建立指定聯絡人機制

中央社／ 台北8日電

保障保戶金融權益，金管會保險局今天指出，鼓勵保險業建立保險契約指定聯絡人機制，防止金融剝削及詐騙的風險，也保障保護的資產安全；對積極辦理的保險業者，也可納入每年公平待客評核機制的加分項目。

金管會保險局主秘古坤榮今天在例行記者會指出，近期參考日本保險業推行家族聯絡網的高齡友善服務措施，也就是保險公司透過與保戶事先約定可聯繫登記的家族成員，了解家屬保單的資訊，並鼓勵台灣壽險業建立保險契約指定聯絡人機制。

古坤榮說明，指定聯絡人機制是要保人在投保新契約或申請保險單解約、部分提領或保單借款等契約變更業務時，可以向保險公司約定未來該要保人申請保單解約、部分提領或保單借款超出一定金額時，保險公司將依約定通知聯絡人。此機制可以降低高齡者及失智者被金融剝削及詐騙的風險，並保障資產安全。

金管會已於2024年12月請保險公司在辦理保單借款、解約等相關業務時，適時關懷客戶的資金用途，以避免其遭詐騙，也請保險公司適時辦理加強識詐意識的教育訓練，強化阻詐機制。

古坤榮表示，近期藉由鼓勵壽險業建立保險契約指定聯絡人機制，進一步強化對金融消費者權益的保障，同時發揮第三人防詐、阻詐。未來對積極辦理的保險業者將納入每年公平待客評核機制加分項目、適時給予獎勵。

為了強化保障金融消費者權益，金管會強調，將持續督導保險公司落實對保戶的友善服務措施，強化防詐作為，有效防範保戶遭金融剝削及詐騙，確保財務安全。

保單 保險 詐騙

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