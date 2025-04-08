高資產族注意！安永：「保險、信託藏股權」都被識破了

財政部在2025年4月7日更新發布「個人受控外國企業（CFC）制度」的疑義解答，針對近期實務上常見的資產安排方式進行說明。安永表示，此次更新包含兩大重點，主要針對高資產個人、信託結構常用的節稅手法，提醒納稅人與信託受託人務必留意，避免因誤解規定而遭到補稅或處罰。

安永指出，第一項重點聚焦於「私募人壽保險契約」（Private Placement Life Insurance, PPLI），部分納稅人以其持有的低稅負地區關係企業股權作為保費，轉移至保險公司並取得客製化的壽險保單。

雖然保險公司名義上成為股權持有人，但財政部強調，若該個人及其關係人仍對該企業具實質控制權，應回歸經濟實質來判斷稅務歸屬，適用CFC規定進行申報與課稅，此類情況應依《納稅者權利保護法》第7條辦理，並參考財政部於2024年1月4日發布的函令規定。

財政部提醒，納稅人若透過其他類似的架構，如變更財產名義或使用其他中介工具，試圖規避CFC課稅，同樣應依據經濟實質與控制權進行判斷，即使形式上已轉移資產，若未喪失實質控制或利益享有權，仍會被認定為CFC制度下的課稅對象，依法辦理不得規避。

第二項更新則說明信託架構的適用情況，若委託人將低稅負區企業股權納入信託，但信託受託人未依法辦理信託所得申報，則每一筆信託行為將被視為獨立違規案件，換句話說，即使同一位受託人與多位委託人簽訂多份信託契約，只要每份契約涉及CFC股權，即應逐一處罰，不得合併計算或主張從輕處理。

財政部指出，信託制度雖可作為資產傳承與風險隔離工具，但若用來掩蓋實際控制或利益歸屬，將失去法律保護作用，納稅人與受託人若未遵循規定，除補繳稅款外，亦可能面臨罰鍰處分，甚至連帶影響信託安排的有效性與信譽。

CFC制度目的在於防止個人或企業透過低稅負國家或地區設立公司，延後或規避台灣課稅義務，這次財政部釋疑，因應部分高資產族群開始透過結構設計進行「形式轉移、實質控制」的節稅安排，提醒納稅人不可心存僥倖。

安永建議，納稅人應定期檢視自身資產配置與跨境結構安排，並主動了解CFC相關規定，遇有不確定或特殊情況，應尋求專業會計師或稅務顧問協助，確保申報合法、稅負合宜，以避免未來被查補稅款與罰鍰風險。