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房貸、信貸「雙貸族」數量再創高 專家：股災資金壓力測試來了

經濟日報／ 記者陳美玲／台北即時報導
據聯徵中心統計顯示，今年1月雙貸族人數再創新高，達到39萬人，平均房貸612萬元，平均信貸110萬元，兩者貸款金額雙創新高。信義房屋提供
據聯徵中心統計顯示，今年1月雙貸族人數再創新高，達到39萬人，平均房貸612萬元，平均信貸110萬元，兩者貸款金額雙創新高。信義房屋提供

據聯徵中心統計顯示，今年1月雙貸族人數再創新高，達到39萬人，平均房貸612萬元，平均信貸110萬元，兩者貸款金額雙創新高；信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德指出，雖然這些負債也是拿去購置資產或從事金融投資，不見得資不抵債，不過股市修正又重又快，民眾難免需要挖東牆補西牆。

曾敬德表示，台股受到美國關稅議題打壓，股市出現大幅度重挫，槓桿族受傷慘重，震央雖然在股市但也有蔓延到房市的壓力

曾敬德強調，尤其現在房貸陸續寬限期到期，銀行不見得願意展延，同時間股災也會讓民眾出現短期資金調度的需求，尤其今年1月雙貸族人數再創新高達39萬人，股災恐讓部分民眾感覺壓力山大，建議民眾要多留現金，以對抗外在動盪。

壓力 房貸 股災

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