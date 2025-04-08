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仲量聯行：台北A辦成交量降溫 核心地段剛需強

聯合報／ 記者林莉／台北即時報導
仲量聯行今日舉辦2025年第一季市場記者會，分析台北市A級辦公市場及台灣資本市場的最新趨勢。記者林莉／攝影
仲量聯行今日舉辦2025年第一季市場記者會，分析台北市A級辦公市場及台灣資本市場的最新趨勢。記者林莉／攝影

仲量聯行今日舉辦2025年第一季市場記者會，分析台北市A級辦公市場及台灣資本市場的最新趨勢。仲量聯行指出，本季台北市A級辦公室市場成交量達13238坪，較上季下降24%；相較去年同期季成長為52%，成交量有所降溫。核心商業區成交量較上季增加18%，顯示企業對黃金地段仍有剛性需求。

仲量聯行商業不動產部副總經理指出游淑芬指出，因受到市場不確定因素影響，企業調整不動產投資策略，有拉長議約時程的趨勢，讓第一季台北市整體A級辦公市場交易量季成長降溫。不過，700坪以上的大坪數案件成交件數卻逆勢成長21%，年增17%，季增3%，核心商業區該類成交件數占比為20%，較去年同期及上季顯著成長，年增16%、季增8%，成為推動市場成交的主要動力。

游淑芬表示，第一季核心商業區持續吸引企業進駐，租賃需求以專業服務業最為強勁。核心商業區整體成交10889坪，佔整體市場82%，為交易大宗。成交量則較上季增加18%，顯示企業對於核心區位的辦公空間依然抱持高度興趣。核心商業區四大次級市場中，其他次級市場（西區及南京松江）受B 級辦公大樓都更、辦公室升級影響，企業空間策略調整推動該區成交量創歷史新高，達6693坪，占核心商業區成交面積之61%。信義次級市場則憑藉該區優質大樓規格優勢，吸引企業租戶進駐，成交量占比33%，表現次佳。

綜觀台北核心商業區整體空置與淨去化動態，游淑芬表示，台北核心商業區持續消化去年新增供給，空置率下降 0.6個百分點至6.4%，市場需求穩健。租金方面，本季平均租金達新台幣3214 元/坪/月，季增0.33%，擺脫前季停滯態勢，然年增長率則略為趨緩，較上季下降0.63%，顯示長期租金增長動能減弱。

租金

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