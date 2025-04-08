39萬雙貸族剉咧等？專家：資金壓力測試來了
信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，台股受到美國關稅議題打壓，股市出現大幅度重挫，槓桿族受傷慘重，震央雖然在股市但也有蔓延到房市的壓力。
他表示，現在房貸陸續寬限期到期，銀行不見得願意展延，同時間股災也會讓民眾出現短期資金調度的需求，尤其今年1月雙貸族人數再創新高達39萬人，股災恐讓部分民眾感覺壓力山大，建議民眾要多留現金，以對抗外在動盪。
聯徵中心統計顯示，今年1月雙貸族人數再創新高，達到39萬人，平均房貸612萬，平均信貸110萬，兩者貸款金額雙創新高，雖然這些負債也是拿去購置資產或從事金融投資，不見得資不抵債，不過股市修正又重又快，民眾難免需要挖東牆補西牆。
曾敬德表示，此次股市大跌股民受傷慘重，不管是買護國神山還是前陣子最紅的AI、ETF，除了美債幾乎無一倖免，尤其這幾年股房大漲，有些民眾習慣槓桿又質押，還有不限用途借貸、信貸、融資，這次出現恐慌性賣壓，勢必產生資金調度救急的需求。
但賣房子要拿到錢現在至少要兩三個月甚至半年，遠水救不了近火，只能四處借貸調錢，不過最終可能還是要售屋處分資產才能度過難關，因此建議民眾一定要做好風險控管，身上要多留資金避免歐印。
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