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王道銀行2025年種子計畫開跑 招募清寒學子暑期實習

經濟日報／ 記者夏淑賢／台北即時報導

王道銀行（2897）「2025年暑期種子實習計畫」開跑，即日起邀請升大三以上或研究所之清寒學子報名參與，只要持低收入戶、中低收入戶、清寒證明者皆可報名，錄取者可至王道銀行總部實習六周，月薪新台幣28,590元。實習期間表現優異者更有機會獲得每學期5萬元的獎學金，畢業後直接於王道銀行任職。

王道銀行「暑期種子實習計畫」自2015年推出以來，已累計錄取44名清寒學生。這些學子在辛苦的成長背景下仍表現出色，證明自身的努力與優秀。為了以實際行動幫助更多清寒學子，王道銀行提供六周有薪實習的機會，讓他們無須陷入該暑期打工賺取生活費或參加實習強化就業競爭力的兩難，藉由種子計畫的暑期實習可一併兼得。

即日起至5月11日23:59止，凡升大三以上或研究所學生，且具備清寒證明、低收入戶證明或中低收入戶證明者，不限科系，皆可申請王道銀行「2025年暑期種子實習計畫」，至多錄取五名，實習期間為7月14日至8月22日，實習月薪新台幣28,590元。六周實習包含兩周由經理人親自授課的金融專業課程，以及四周可實務演練的部門實習。

此外，實習生若於實習期間表現優異，更可申請獎學金與就業計畫，獲選者畢業後將可直接進入王道銀行任職，並於畢業前獲得每學期新台幣5萬元獎學金至畢業為止。

過往曾參與王道銀行「暑期種子實習計畫」的學生多數表示實習內容精實，透過課程與講座不但有助於了解金融知識，進入部門更讓他們有機會提前體驗職場環境，且還有機會與高階主管互動，擴展未來職涯視野。

王道銀行企業永續暨溝通處副總經理張倫瑋表示，王道銀行秉持利他圓己的企業精神，長期耕耘社會公益及教育培力。暑期種子實習計畫今年已邁向第十屆，透過完整的培訓規劃，包括前兩周紮實的金融專業知識課程，及後四周部門實務實習，讓學子們能兼顧賺取薪資與學習，期能幫助學子，也為公司找到更多優秀的年輕人才。

實習 新台幣 王道銀行

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