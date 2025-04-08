住商機構導入AI成交生態圈 陳錫琮：目標分店提高逾三成作業效能

住商機構看見AI趨勢，首創業界先河，斥資數千萬邀請全屋記、住通科技、宏遠電訊、樂居等旗艦級廠商攜手打造「AI成交生態圈」，希望透過科技化工具，不僅擴大案源與客源，同時協助買賣雙方在安全的環境中加速成交，住商機構董事長陳錫琮指出，央行在去年第3季宣布第七波選擇性信用管制後，買氣直線下滑，不僅去年第4季交易慘澹，今年第1季全台交易量更年減23.6%，預估導入「AI成交生態圈」後，能協助分店提高三成以上的作業效能。

住商機構副總經理李杰峰表示，過去認為AI技術對不動產業者的應用僅限於提升不動產的「精準行銷」，不過在現今結合通過大數據分析，從網頁瀏覽、購屋需求等資訊，搭配市場第一線交易行情的大數據，幫助分店協助買方快速找到適合個案，同時大幅提升AI看屋的質量，輔以實價登錄與銀行鑑價報告書，讓價格協商過程更順暢，並搭配行之有年的特約代書與履約保證制度，以OMO（Online-merge-offline）思維為顧客創造完整而流暢的全通路體驗，不僅能解決目前購屋人找不到房、不知如何出價等困境，亦能讓售屋人能在安心、安全的環境中交易，也大幅提升不動產交易效率。

陳錫琮認為，雖然央行並未進行第八波選擇性信用管制，但房市軟著陸趨勢已定，加上近年台灣進入高齡少子化，同時因打房讓不動產制度上出現重大變革，種種因素都可窺見不動產業運作將進入新的可能，縱然沒有市場盤整，惟大環境變革勢不可擋。加上AI應用正如火如荼開展，除了科技業之外，傳統產業也將因此出現革命性的轉變，特別是交易金額高、民眾交易經驗少的不動產買賣，在導入AI之後不僅訊息更透明、交易更安全，買賣雙方媒合速度更快，亦將使得房仲業競爭進入更M型化發展。對業者來說，只有先做好準備，才能在困境與逆境中尋找成長之路。