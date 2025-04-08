股利可望全發現金 兆豐金不畏關稅戰反彈飆漲
川普關稅衝擊台股連崩，公股金融股率先翻紅表態，公股龍頭兆豐金（2886）股價更一度大漲逾8%，午盤時分漲幅超過6%多，目前上漲2.4元，來到37.95元。兆豐金今年股利看好，且可望再恢復為全發現金股息，不搭配股票股利，股息殖利率4%以上可期。
川普對等關稅衝擊全球股災，台股7日連假後恢復交易第一天幾乎全面跌停，8日指數仍持續下挫逼近千點，六檔公股金融股則是率先族群翻紅，其中，兆豐金控股價最為強勢，7日已是少數股價未跌停的金控股，今天早盤更一度漲逾8%，扮演反彈先鋒，其他公股金控股華南金（2880）、第一金（2892）、合庫金（5880），以及公股銀行彰銀（2801）、台企銀（2834），也都率先多數民營金融股翻紅。
兆豐金2024年全年稅後純益為新台幣347.66億元，年成長率為5%，並創歷史新高，2024年每股稅後純益（EPS）為2.35元，股利發放今年可望恢復全發現金股息，將使兆豐金每股股息至少1.5元以上，現金股息殖利率將可望上看4%以上。
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