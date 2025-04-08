AI看房配合價格透明 住商董座：預計提升三成作業效能

去年9月中央銀行推出第七波選擇性信用管制後，對房市產生衝擊。住商機構董事長陳錫琮表示，房市軟著陸趨勢已定，加上台灣進入高齡少子化，帶來不動產制度的重大變革，因此住商導入「AI成交生態圈」提升看屋過程，並配合實價登錄與銀行鑑價報告書，讓價格協商名化，預估能提高分店三成以上的作業效能。

住商機構今天舉辦「AI成交生態圈」記者會宣布與全屋記、住通科技、宏遠電訊、樂居等旗艦級廠商合作，透過科技工具擴大案源與客源，加速成交。陳錫琮指出，央行宣布第七波信用管制後，買氣急劇下滑，去年第4季交易慘淡，今年第一季全台交易量年減23.6%。預計導入「AI成交生態圈」，分店作業效能可提升三成。

住商機構副總經理李杰峰表示，過去認為AI技術對不動產業者的應用僅限於提升不動產的「精準行銷」，不過在現今結合通過大數據分析，從網頁瀏覽、購屋需求等資訊，搭配市場第一線交易行情的大數據，幫助分店協助買方快速找到適合個案，同時大幅提升AI看屋的質量，輔以實價登錄與銀行鑑價報告書，讓價格協商過程更順暢，並搭配行之有年的特約代書與履約保證制度，以OMO（Online-merge-offline）思維為顧客創造完整而流暢的全通路體驗，不僅能解決目前購屋人找不到房、不知如何出價等困境，亦能讓售屋人能在安心、安全的環境中交易，也大幅提升不動產交易效率。

陳錫琮認為，儘管央行未採取第八波信用管制，但房市已步入軟著陸階段。台灣進入高齡少子化，並且打房政策帶來制度變革，顯示不動產業將迎來新的機遇，AI技術的應用也將徹底改變不動產市場，提升交易透明度和安全性，促進買賣雙方更快達成交易，並推動房仲業競爭進入M型化發展。業者需提前準備，才能在困境中找到成長機會。