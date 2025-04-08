搶攻美元！台新銀行推8個月4.7%優利定存

美元長期以來一直是最受民眾青睞的外幣，台新銀行再度升級外幣定存優惠，推出「好美利2外幣定存專案」，提供更具競爭力的利率：8個月期美元年息最高達4.7%、4個月期更可高達年息4.8%，幫助客戶獲取穩定利息，活動期間至6月30日，如額滿即提前截止。

亞特蘭大Fed GDPNow顯示美國1Q25經濟轉負成長，且關稅政策亦加劇市場對美國停滯性通膨預期。台新銀行為回饋高資產客戶，特別推出「千萬會員(含)以上」方案，符合會員等級之客戶，單筆門檻達5萬美元新資金，即可享有美元4個月定存年息4.8%；想存較長天期的客戶，亦可選擇美元8個月定存年息4.7%，利率優於市場行情，可把握機會在降息前為自己的美元資產鎖住優利，提升增值效益。

以存入5萬美元，並選擇8個月年息4.7%方案為例，試算利息約為1,566.67美元，若以匯率33折算，利息約新臺幣51,700元，可買到飛美國的來回機票；與存入8個月期美元定存2.55%牌告利率相比較，等於多領約新臺幣23,650元利息。

另外，不論是否為千萬會員，台新銀行亦提供單筆承作門檻只要1,000美元的親民方案，簡單輕鬆享有優渥利率，美元4個月定存年息4.5%、8個月定存年息4.4%，額度有限額滿為止。

針對短期有美元、澳幣需求的民眾，則不要錯過台新銀行的「匯好利換匯外幣定存專案」，美元、澳幣單筆金額只要1,000元，即享14天6.5%年息，單筆金額8,000元以上更可享14天7%優利，透過網路銀行或行動銀行即可輕鬆完成「換匯+優利定存」，該優利專案活動期間只到2025年6月13日止。

想買外幣的民眾最在乎就是「匯率」，台新銀行推出的「三五同樂匯」換匯活動，6月底前在每周三、周五的指定時段，於網路銀行及行動銀行以新臺幣換匯外幣，即可享優惠匯率，美元最高優惠4分，澳幣最高優惠5.5分。

台新銀行持續提供多種存款專案，不僅提供各期別的選擇，更讓不同資產規模的客戶都能參與。台新銀行建議，想要透過外幣存款累積資產的民眾，可依資金規劃靈活選擇存期，並搭配市場匯率變化，創造最佳收益。