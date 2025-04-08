快訊

綠續推大罷免 盧秀燕籲「國難」當頭：大家應該要團結

MLB／山本由伸在川普後面擺臭臉引熱議 網：可能有投資股票

超有禮貌！武陵農場2隻黑天鵝敲門討早餐 餵食人員解釋原因

房市進入混沌期 住商董座：4月最慘、房價估下半年再修正5-10％

經濟日報／ 記者朱曼寧／台北即時報導
住商機構不動產董事長陳錫琮。記者朱曼寧／攝影
住商機構不動產董事長陳錫琮。記者朱曼寧／攝影

川普關稅造成全球股災，恐進一步影響房市，住商機構不動產董事長陳錫琮8日表示，4月可能會是最慘的狀況，房市進入「混沌期」，不排除部分資金壓力大的屋主，會有賣房救股的情況出現，預期今年下半年房價會再向下修正5-10％。

陳錫琮指出，央行去年9月祭出選擇性信用管制，經過約半年的時間，房市好不容易逐漸適應新政策，有小回春的態勢，但如今碰上川普關稅造成的股災，預估4月會是最慘的狀況，甚至部分有資金急用、需要周轉，會有所謂賣房救股的現象出現，預期整房市還會震盪一陣子，交易量要回溫也會拉長，預期今年買賣移轉棟數恐在30萬棟以下。

觀察中古市場，陳錫琮指出，從去年第4季到現在，房價已經修正5％以上，屋主、買方都能接受價格局部修正的狀況，所以先前交易量才有稍微回溫的狀況出現。

不過，現在看起來買方對價格向下的期待會更高，部分個案屋主會有價格鬆動的必要性，所以現在對剛需族群來說，很適合多看、多比較，因為只要有個案價格鬆動幅度大，還是很快會有人逢低接手，至於今年下半年的房價，預期還會修正5-10％左右。

儘管近期台股崩跌，造成房市信心面也大減，但陳錫琮指出，危機往往出現在混沌期，因為市場過於恐慌，短期一定會產生衝擊，但只要政策一落地，會有利多也有利空，預期最慢4月底，各國間的關貿談判會有一個初步結果，屆時就會稍微明朗。此外，為了經濟活絡，下半年應該會降息，且市場預期通膨只會更嚴重，房地產還是有保值抗跌的特性在，所以長期來看，對房市不用太悲觀看待。

房價 房市

延伸閱讀

【重磅快評】川普關稅戰升級至中美對撞 雙方都想以戰逼和

川普關稅風暴引「省錢」熱議！4大超商美食優惠惜福「搶購時間」1次看

美關稅波及川普商界盟友財產 馬斯克損失最慘重、「他」財產不減反增

因應美國對等關稅 高市經發局拜會4大公協會

相關新聞

台股崩跌！彭金隆信心喊話美兩大指數止穩、能提振台股

台股昨日呈現無量崩跌，終場重挫2,065點、跌幅9.7%，對此，金管會主委彭金隆8日表示，昨天台股反應是因為連假的關係，...

AI看房配合價格透明 住商董座：預計提升三成作業效能

去年9月中央銀行推出第七波選擇性信用管制後，對房市產生衝擊。住商機構董事長陳錫琮表示，房市軟著陸趨勢已定，加上台灣進入高...

台股大跌下的小確幸 本周撿漏股東會紀念品好物

台股8日再度大跌近千點，本周經過兩日重挫走勢，投資人遇搶反彈心態保守；但遇股市重挫卻也是買零股領股東會紀念品的好時機，本...

央行鐵腕阻貶 台幣翻升

美國關稅政策重擊，台股昨（7）日狂殺2,065點，國內匯市則在中央銀行鐵腕阻貶下，戲劇化上演「豬羊變色」，由重貶1.42...

防範熱錢大撤出釀災 四大穩匯機制備戰

防範熱錢大撤出釀災，中央銀行外匯局局長蔡烱民昨（7）日表示，「央行絕對有足夠能力因應匯市波動」，將採四大穩匯機制，包括利...

外資3月淨匯出1,922億

金管會昨（7）日公布今年3月外資淨匯出57.92億美元，約折合台幣1,922億元（以3月底台幣對美元收盤價33.182元...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。