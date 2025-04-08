房市進入混沌期 住商董座：4月最慘、房價估下半年再修正5-10％

川普關稅造成全球股災，恐進一步影響房市，住商機構不動產董事長陳錫琮8日表示，4月可能會是最慘的狀況，房市進入「混沌期」，不排除部分資金壓力大的屋主，會有賣房救股的情況出現，預期今年下半年房價會再向下修正5-10％。

陳錫琮指出，央行去年9月祭出選擇性信用管制，經過約半年的時間，房市好不容易逐漸適應新政策，有小回春的態勢，但如今碰上川普關稅造成的股災，預估4月會是最慘的狀況，甚至部分有資金急用、需要周轉，會有所謂賣房救股的現象出現，預期整房市還會震盪一陣子，交易量要回溫也會拉長，預期今年買賣移轉棟數恐在30萬棟以下。

觀察中古市場，陳錫琮指出，從去年第4季到現在，房價已經修正5％以上，屋主、買方都能接受價格局部修正的狀況，所以先前交易量才有稍微回溫的狀況出現。

不過，現在看起來買方對價格向下的期待會更高，部分個案屋主會有價格鬆動的必要性，所以現在對剛需族群來說，很適合多看、多比較，因為只要有個案價格鬆動幅度大，還是很快會有人逢低接手，至於今年下半年的房價，預期還會修正5-10％左右。

儘管近期台股崩跌，造成房市信心面也大減，但陳錫琮指出，危機往往出現在混沌期，因為市場過於恐慌，短期一定會產生衝擊，但只要政策一落地，會有利多也有利空，預期最慢4月底，各國間的關貿談判會有一個初步結果，屆時就會稍微明朗。此外，為了經濟活絡，下半年應該會降息，且市場預期通膨只會更嚴重，房地產還是有保值抗跌的特性在，所以長期來看，對房市不用太悲觀看待。