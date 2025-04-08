玉山銀行Unicard五大熱門通路加碼 最高享7.5%回饋

玉山（2884）Unicard讓顧客自主選擇與切換最常消費的百大通路場景，打造「最適化的個人信用卡」，掀起卡友熱烈討論，4月起再推出五大熱門通路加碼活動，最高可享有7.5% e point回饋，玉山表示「美好生活，由Unicard開始」。

即日起至9月30日止，全新戶申辦玉山Unicard且在家樂福、Line Pay、Uber Eats、韓國以及全盈支付等五大通路刷卡消費限時加碼2.5%回饋，最高可享有7.5%的e point回饋。既有Unicard卡友於活動期間內至上述五大通路亦可享加碼1.5%回饋。除了上述通路外，玉山Unicard在新光三越、王品（2727）、華航（2610）、Apple直營店等超過100家指定通路還可以享有最高5%回饋，輕鬆滿足日常的食衣住行需求。

此外，即日起至6月底，持卡人每推薦一位新戶申辦Unicard並完成消費條件，即可獲得等值500元的回饋，回饋無上限，推薦越多朋友申辦即享越多回饋。

玉山銀行結合Unicard推出的「玉山e point」新點數回饋，不僅是一點等於一元的點數，彈性且多元的點數使用方式，更提供顧客於消費即時折抵、電子票券兌換或愛心捐款等各式的生活場景都能自主運用，若透過綁定玉山Wallet電子支付還可於全台超過50萬家貼有「台灣Pay」、「TWQR」標章的商店、超過8,200種生活繳費帳單付款時進行即時折抵。

此外，為滿足卡友旅日支付需求，日本數百萬家PayPay商店也可使用玉山e point立即折抵當筆交易，輕鬆享受無現金消費之便利性，讓顧客在玉山e point「消費、累點、兌點」的循環過程中，持續放大使用信用卡消費的價值與樂趣。未來玉山銀行將持續擴大點數應用場景，並建構多元的點數生活圈。