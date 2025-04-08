台股崩跌！彭金隆信心喊話美兩大指數止穩、能提振台股

台股昨日呈現無量崩跌，終場重挫2,065點、跌幅9.7%，對此，金管會主委彭金隆8日表示，昨天台股反應是因為連假的關係，這是全球問題，但跟台灣高度連動的那斯達克綜合指數、費城半導體指數已經止穩，有助於提振台股信心。

彭金隆今日赴立法院備詢前接受媒體聯訪時表示，昨天股市反應是因為連假的關係，這是全球問題，不管是美股、歐股、亞股通通都反映了這個問題，不是台灣單一市場。他並重申，台灣比較特別，因為有連假，所以昨天反映了股價。

彭金隆說，昨日歐股已收斂，美股也已經回到比較穩定的狀態，甚至跟台灣高度連動的那斯達克綜合指數、費城半導體指數也都已經止穩，而且小幅上揚，今天早盤的日股也已經穩定，這都有助於提振台股信心。

最後，彭金隆更強調，過去金管會在處理這樣的事件，已經有非常多的經驗，金管會會隨時關注，並提出相關措施，例如金管會周日幾項措施也發揮了它的效果，金管會會持續的關注，適時進行相關措施。