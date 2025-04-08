彭金隆喊話：美國兩大指數止穩有助提振台股信心

金管會主委彭金隆上午表示，昨天台股反應是因為連假的關係，這是全球問題，但跟台灣高度連動的那斯達克綜合指數、費城半導體指數已經止穩，有助於提振台股信心。美國川普對等關稅政策釀全球股災，台股昨天清明連假後第一個交易日無量崩跌，終場重挫2065點、跌幅9.7%，收1萬9232點。

彭金隆上午到立法院備詢前受訪表示，針對昨日台股重挫，彭金隆表示，昨天股市反應是因為連假的關係，這是全球問題，不管是美股、歐股、亞股通通都反映了這個問題，不是台灣單一市場。彭金隆重申台灣比較特別，因為有連假，所以昨天反應了股價。