華南永昌投信將募集首檔台股ETF 目標上看30億元

又一家投信將加入ETF戰場，且為公股投信。華南永昌投信首檔ETF「華南永昌台灣優選50」已取得核准函，每單位募集價格15元，預計4月28日至30日募集，5月15日掛牌上市。據了解，華南金控（2880）相當看重旗下投信首檔募集的ETF，將傾集團之力襄助，預計募集金額上看30億元。

台股7日出現清明節連假後的補跌效應，開盤直接摜破2萬點整數關卡，大跌2,065點收19,232點，市值型台股ETF同步下修，手中有市值型台股ETF的投資人心中淌血，但也有投資人希望下修一波後，創造新的低點進場機會。

有別前兩年高股息ETE在市場大行其道，去年起市值型ETF在市場大受青睞，今年第1季有保德信、富邦、聯邦投信等三家推出市值型台股ETF，第2季也有新秀問世，不僅有野村投信募集國內首檔主動式台股ETF--野村臺灣智慧優選主動式ETF（00980A），募集時間為4月15日至18日，還有首次募集ETF的華南永昌投信推出華南永昌台灣優選50 ETF。

華南永昌投信表示，華南永昌台灣優選50 ETF在市值大的前提下，更加聚焦於營利趨勢向上的產業，採行巴菲特護城河選股概念，也就是持股不僅要有大市值，更要具備穩定的產業趨勢及強勁的獲利能力，挑選具長期競爭優勢的領軍企業，主要訴求「市值型再進化」。

面臨全球關稅大戰下，華南永昌基金經理人蔣松原表示，關稅大戰議題恐怕要二周之後才會淡化，後續還得觀察關稅大戰演變；進一步來看，企業面臨關稅提高壓力，獲利難免受到壓縮，但具有產業競爭優勢的公司具有較強訂價能力，受衝擊程度相對小。

華南永昌台灣優選50 ETF追蹤「特選臺灣護城河概念優選50指數」，指數母體為台灣證交所上市普通股，第一關是經過流動性篩選，第二關是產業篩選，取近20季毛利率前80%的產業，意即尋找產業趨勢向上的產業、剔除表現不佳的產業，以近年產業表現來看，塑化產業會被剔除；第三關是市值篩選；第四關是財務指標，公司市占率須達一定規模（1/產業家數）以上，例如經過前三關篩選後半導體家數剩6家，故市占率須達1.31%（1/76）以上才能入選，同時還得有超額資本適足率，須在各產業前50%。

華南永昌台灣優選50 ETF單一持股比例不超過30%，一年換股一次，近五年持股周轉率約14%~28%，同時跟進元大台灣50（0050）級距式費率，並於3月、6月、9月及12月配息。