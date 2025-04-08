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櫃買市場業績發表會 圓滿落幕

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導

配合上櫃公司113年度財務報告公告，櫃買中心（Taipei Exchange）於114年3月19日至4月7日舉辦7場次多樣化主題之「櫃買市場業績發表會」，吸引眾多投資人到場聆聽及討論交流，反應熱烈。

該系列業績發表會共有M31（6643）、富致（6642）、倍力（6874）、聖暉*（5536）、耕興（6146）、大樹（6469）、桓達（4549）、大塚（3570）、安碁資訊（6690）、騰雲（6870）、伯鑫（6904）、鐿鈦（4163）、家登（3680）、台特化（4772）、宜鼎（5289）、精測（6510）、均豪（5443）、均華（6640）、長聖（6712）、訊聯基因（4160）及太醫（4126）等21家上櫃公司與會，由各家公司經營團隊分別說明營運現況、產業發展、經營布局、財務概況等，各場次的發表會均獲得投資人踴躍參與。

該系列業績發表會主題精采豐富，各場次活動皆有錄製影音檔，置於櫃買中心網站提供投資人點閱觀看，歡迎投資人至櫃買中心網站（網址：http://www.tpex.org.tw；「首頁\關於櫃買\櫃買影音」）查詢。

透過該系列多元主題之業績發表會，投資人除了解產業脈動及發展趨勢外，同時可與上櫃公司經營團隊進行雙向溝通，更能充分了解公司經營策略及營運績效，櫃買中心將持續配合各季度財務報告公告時程，規劃辦理「櫃買市場業績發表會」，作為上櫃公司與投資人之間溝通的平台，除協助上櫃公司深化投資人關係外，亦促使投資人了解上櫃公司的未來展望及長期價值。

櫃買中心

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