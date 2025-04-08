元太董座李政昊 獲GPA傑出人士貢獻獎

元太（8069）董事長李政昊，獲GPA評選為2025「傑出人士貢獻獎」肯定，將於4月16日舉行的頒獎典禮中受獎。

主辦單位TDUA表示，李政昊先生為現任E Ink元太科技董事長，負責公司的整體策略規劃，帶領全球團隊專注電子紙技術的研發創新、生產製造與全球業務拓展。在李董事長領導下，元太科技成功推動電子紙技術從黑白雙色邁入全面彩色時代，並將應用尺寸從傳統中小尺寸逐步拓展至最高達75吋的大尺寸彩色電子紙，大幅提升電子紙在智慧零售、數位看板與智慧城市等市場的滲透率與影響力。

根據國際研究機構ePaper Insight最新數據，2024年全球電子紙顯示相關產品市場規模已突破50億美元，元太科技在此產業發展中扮演著關鍵推動角色。並積極推動ESG企業永續發展策略，成功帶領元太科技連續入選道瓊永續指數，展現企業永續領導地位與國際認同。他訂定明確永續目標，承諾2030年達成RE100再生能源使用，2040年實現淨零碳排（NET ZERO），並善用電子紙技術低碳節能特性，積極拓展智慧且環保的應用場景，真正落實科技創新、造福社會的企業使命。

為促進顯示器產業發展並強化我國產業競爭力，台灣顯示器產業聯合總會（TDUA）自2014年起正式擔任「顯示器元件產品技術獎（Gold Panel Awards，簡稱GPA）」選拔活動的主辦單位。

今年GPA共頒發傑出人士貢獻獎、卓越技術獎、傑出產品獎（面板模組類、材料及零組件類、先進設備及智慧製造類）等獎項，獲獎廠商包含工研院、中強光電（5371）、元太科技、友達光電（2409）、由田新技（3455）、希映顯示科技、晶彩科技（3535）、群創光電（3481）、達運精密（6120）、錼創科技（6854）等十家企業。期望藉由優秀產品的表揚，鼓勵業者不斷追求技術創新及掌握未來商機。

「Gold Panel Awards 2025顯示器元件產品技術獎」頒獎典禮將於4月16日上午10點，在「Touch Taiwan 2025系列展」開幕典禮舉行，由政府單位首長擔任頒獎人，與本屆獲獎代表一同慶祝，給予獲獎廠商最直接的鼓勵與肯定。