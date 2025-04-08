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央行砸8億美元阻貶 台幣轉升

聯合報／ 記者陳美君／台北報導

川普關稅政策重擊，台股昨狂跌逾兩千點，匯市則在中央銀行鐵腕阻貶下，戲劇化上演「豬羊變色」，由重貶一點四二角翻為升值三點三分，收在卅三點○五五元，為兩周高點；匯銀主管預估，央行昨天至少拋出八億美元抑制台幣貶幅，加上外資匯出、投信海外基金贖回潮等需求湧現，市場交易熱滾滾，單日爆出廿五點三九五億美元的成交巨量。

台股昨天雪崩式下跌，央行外匯局局長蔡烱民說，主要是消化清明連假期間兩天的賣壓，台股與美股的連動性非常高，但台灣經濟基本面還不錯，外資昨天還買超台股逾百億元。他表示，匯市昨天上午觀望氣氛濃厚、交易略見失衡，「央行確實有進場調節」，不過到了下午，匯市供需已轉為平衡，並強調「匯市由貶轉升，是市場供需決定」。

為防範熱錢大撤出釀災，蔡烱民說，「央行絕對有足夠能力因應匯市波動」，將採四大穩匯機制，包括利用大額結匯即時通報系統，掌握資金進出情形；若遇市場供需失衡致新台幣匯率過度波動，央行將進場調節；備妥充沛外幣流動性；提供國內金融市場資金流動性。

台股昨逾千家跌停，可能導致外資無法賣股，接下來仍有大舉匯出可能性，恐衝擊匯市；蔡烱民指出，外資是匯市很大主導力量，但出口商會視國際匯市走勢操作。

台股 關稅

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